Più agenti nelle metropolitane: la polizia aumenta i controlli nelle aree sensibil

La sicurezza delle città passa anche da quella delle metropolitane, luoghi di scambio attraverso i quali passano ogni giorno milioni di persone. Le criticità nelle stazioni, nelle banchine e sui treni del nostro Paese sono numerose, gli episodi di violenza che si verificano in queste zone sono considerevoli. La maggior parte degli episodi sono furti con strappo e rapine, ma non mancano le molestie e le violenze sessuali e le aggressioni a scopo di rapina. Per questo motivo la Polizia di Stato ha moltiplicato il suo impegno nel contrasto ai crimini, aumentando la sicurezza nelle aree delle metropolitane di Milano, Roma e Napoli. In questi casi è fondamentale anche adottare la giusta comunicazione, in modo dalle che i cittadini sappiano di avere le spalle coperte e di essere tutelati in qualunque circostanza.

L'istituzione di sezioni specializzate della Polizia di Stato rappresenta un passo importante per la sicurezza delle aree urbane ad alta frequentazione e per la tutela dei cittadini. Le centinaia di unità specializzate consentono di aumentare, in modo capillare, i controlli sulle linee, sulle banchine e sui treni, durante il servizio della metropolitana, dalla prima sino all'ultima corsa della giornata, spiega la polizia in un comunicato con il quale ha presentato uno spot in onda sui social e in tv. L'ultima aggressione in una metropolitana risale ad appena pochi giorni fa e ha visto cadere vittima di una coltellata un 14enne accoltellato da un 46enne in stato alterato. L'episodio si è registrato a Roma.

Solo pochi giorni prima, a Milano, Nicholas Vaccaro, giovane milanese noto sui social, vice presidente del "Comitato sicurezza per Milano" è stato aggredito da un gruppo di donne, presunte borseggiatrici, che lui contrasta da ormai diversi anni. " Sento ancora più forte la responsabilità di denunciare questo atto e di impegnarsi affinché simili episodi non si ripetano. La sicurezza di tutti è e deve rimanere una priorità: non possiamo accettare che violenza e criminalità trovino spazio nella nostra città ", ha dichiarato. La percezione di sicurezza è importante quanto la sicurezza effettiva, vanno di pari passo.

Per anni la sinistra ha minimizzato il problema parlando banalmente di "percezione di insicurezza", ignorando i numeri delle aggressioni e la paura dei cittadini. " Le pattuglie sono composte da poliziotti con particolari capacità operative, competenze tecniche e sensibilità per far fronte alle molteplici richieste dei cittadini.

Lo spot descrive l’impegno della Polizia di Stato per rassicurare e aiutare i cittadini, per contrastare le forme di degrado, per prevenire e reprimere i reati in un luogo frequentato quotidianamente da milioni di persone", ha dichiarato la polizia. Lo spot è realizzato in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.