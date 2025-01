"Se chiamate la polizia finisce male": poi la coltellata. L'orrore del romeno sul 14enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Fermato un romeno di 46 anni ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un 14enne sulla metro C di Roma. L'aggressione nei confronti dell'adolescente risale a qualche giorno fa, e l'arresto è stato possibile grazie alla segnalazione della vittima e di un amico, che hanno riconosciuto il soggetto mentre si trovava, ancora una volta, nella metropolitana.

Paura in metro

Il 14enne è stato accoltellato lo scorso venerdì 3 gennaio. Intorno alle ore 18.00, il ragazzo stava viaggiando sulla tratta della linea della metro C, fra le fermate di Grotte Celoni e Borghesiana, quando si è imbattuto nel suo aggressore. Il romeno, in evidente stato di alterazione, ha raggiunto il minorenne e, senza alcuna ragione, si avventato su di lui, accoltellandolo e ferendolo al polpaccio.

Subito dopo l'aggressione il 46enne è riuscito a fuggire e a far perdere le sue tracce, mentre il minorenne veniva soccorso dalle altre persone che si trovavano all'interno del vagone della metro. In un secondo momento il 14enne è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso, dove è stato medicato. Un episodio che ha fatto molto discutere, riportando ancora una volta l'attenzione sull'annoso problema della sicurezza nella Capitale.

L'arresto dopo il riconoscimento

In questi giorni gli inquirenti hanno fatto il possibile per rintracciare l'aggressore. A permettere la cattura, però, è stato proprio il 14enne che, dopo soli 4 giorni dall'aggressione, ha riconosciuto il romeno. Il ragazzo era insieme a un amico sulla metro C di Roma, tra Grotte Celoni e Borghesiana, quando ha rivisto l'uomo. Il 46enne ha tentato di intimorire i due giovani, dicendo loro: "Se chiamate la polizia finisce male", ma i ragazzi non si sono tirati indietro.

I due amici hanno seguito il romeno anche una volta sceso dal vagone, e hanno telefonato al padre del 14enne, che si è messo in contatto con le forze dell'ordine. I poliziotti hanno fermato lo straniero sulla via Casilina, all'altezza del civico 20.

con l'accusa di tentato omicidio, il 46enne è risultato essere un senza fissa dimora e con precedenti per piccoli reati. Gli agenti hanno provveduto anche a sequestrare il coltello di cui era in possesso, ritenendo potesse essere quello impiegato nell'accoltellamento del 3 gennaio.