"Contengono corpi estranei": l'allarme del ministero sui formaggi

Il ministero della Salute ha diramato degli avvisi di richiamo per rischio sanitario rivolti a due marchi di formaggi. Stavolta l'allarme è scattato a causa di un rischio fisico, vale a dire a causa della presenza di corpi estranei all'interno delle confezioni interessate.

Nello specifico, il primo prodotto richiamato è il formaggio a pasta filata affumicato di marca "Merivio". Si tratta di "Scamorzine affumicate", con peso di 200g e data di scadenza 02-12-2022. La regione sociale dell'Osa Lidl Italia S.r.l. VIa Augusto Ruffo, 36, I-37040 Arcole (VR).

Il lotto di produzione soggetto a richiamo è il 2243E, con marchio di identificazione dello stabilimento/produttore IT V4V5C CE. Il nome del produttore è Diano Casearia S.p.A., con sede dello stabilimento in via Cavarelli, 5 - 84038 Sassano (SA).

Il ritiro del prodotto è motivato dalla possibile presenza di corpi estranei di natura plastica all'interno della confezione. Il richiamo da parte del ministero è stato emanato a scopo precauzionale. A tutti i consumatori viene pertanto richiesto di non consumare l'alimento e di riportare la confezione presso il punto vendita.

Un allarme dello stesso genere è stato diramato anche per un altro marchio di formaggi. Si tratta del formaggio a pasta filata affumicato del marchio "Scerì". Si tratta ancora una volta di piccole scamorze. Il lotto di produzione è 2243E, con marchio di identificazione dello stabilimento/produttore IT V4V5C CE. Il prodotto, infatti, viene realizzato dalla stessa azienda del primo formaggio, vale a dire Diano Casearia S.p.A.Via Cavarelli, 5 - 84038 Sassano (SA). La confezione ha un peso di 200g e data di scadenza fissata al 04-12-2022. Anche in questo caso c'è il rischio della presenza di corpi estranei di natura plastica, motivo per il quale il ministero ha deciso di procedere con il ritiro.

Tutti i cittadini che avessero acquistato il prodotto sono quindi invitati a riportare in negozio la confezione a scopo precauzionale.