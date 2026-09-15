“Putt...”. Elena Morali aggredita e insultata a Milano: cosa è successo

Specchio dell’auto rotto, portiera presi a calci, insulti sessisti: è quello che ha subìto Elena Morali, nota showgirl, modella e influencer. Quel che le è successo nei giorni scorsi a Milano, in pieno centro, lo ha raccontato al quotidiano Fanpage.

Cosa è successo

I fatti si sono svolti dopo che la donna è uscita dal parrucchiere: intorno alle ore 15, con l’auto parcheggiata nelle immediate vicinanze di alcune strisce pedonali (ma senza ostacolarne il passaggio), mentre si accingeva a inserire le cinture di sicurezza e andare via ecco che si accosta un uomo su uno scooter mostrando, da subito, una certa aggressività e facendo ampi gesti di togliersi di mezzo.

L’aggressione verbale

Poco dopo, la 35enne modella racconta di non aver compreso bene cosa le stava dicendo quell’uomo. Abbassato il finestrino, si è sentita rivolgere insulti sessisti: “Pu…na”, “levati dal c…” oltre ad altre espressioni offensive. Elena Morali, con calma, ha rassicurato l’uomo che stava per fare manovra e andare via. Non contento, però, la showgirl ha raccontato al quotidiano che l’uomo si sarebbe scagliato contro la sua macchina. “Con una forza assurda, ha rotto la calotta e il motorino dello specchietto, poi ha preso a calci la portiera e ha provato ad aprirla”, ha spiegato.

L’arrivo del marito

A quel punto, se era riuscita a mantenere la calma, la Morali avrebbe avuto un attacco di panico: come prova di quello che le stava accadendo, ha preso il suo smartphone per fare un video che sarebbe stato poi consegnato alle forze dell’ordine nel momento in cui la donna, accompagnata dal marito Luigi Mario Favoloso arrivato in suo soccorso pochi minuti dopo, è andata fare la denuncia. Alcuni dettagli dell’aggressore di Elena Morali sarebbero stati forniti da una sua follower che è riuscita a vedere la scena e fornire preziosi elementi per la descrizione dell’uomo.