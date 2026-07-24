Rapper insulta le forze dell’ordine dal palco, scoppia la polemica a Chieti

Nuovi insulti contro le forze dell’ordine. Stavolta è stato il rapper romano Gemitaiz – pseudonimo di Davide De Luca – a scagliarsi duramente contro gli uomini in divisa, pronunciando parole di fuoco dal palco dello Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (Chieti).

Il fatto si è verificato domenica scorsa, durante l’esibizione del rapper allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare. A presidiare il concerto c’erano ovviamente alcune unità della polizia, anche cinofile. È stata l’occasione per il cantante di scagliarsi contro le divise, come riportato dai quotidiani locali. “Io di solito vi avverto quando ci stanno i cani. Oggi non lo sapevo, non l’ho visto, mi dispiace. Mi dispiace che ‘ste m**** vengano a cagare il c**** ai pischelli. Ricordatevi che la vita vostra è molto meglio", ha dichiarato.

La cosa più triste è stata che le parole di Gemitaiz sono state accolte da applausi e grida di giubilo, segno che il pubblico ha largamente apprezzato certe affermazioni. Tra l’altro, sul web sono subito circolati video con la dichiarazione del rapper.

Non ha però tardato la risposta delle istituzioni. Il consigliere comunale di Forza Italia Pier Paolo Paolini si è rivolto duramente contro la giunta comunale proprio per la scelta di stanziare un contributo pubblico per la realizzazione dell’evento. “Con un contributo del Comune di circa 45mila euro per lo Shock Wave Festival, permettiamo a chi viene pagato profumatamente per esibirsi sul nostro territorio di offendere le forze dell’ordine che svolgono il loro lavoro”, ha tuonato, come riportato dalle agenzie di stampa. Dello stesso avviso anche Daniele D’Amario, che ha annunciato un’interrogazione in consiglio comunale. La posizione di Paolini è stata sostenuta anche da Livio Sarchese, del Movimento 5 stelle.

Sul caso è ovviamente intervenuto anche il sindaco Luisa Russo. “Prendo le distanze dalle dichiarazioni pronunciate dall’artista nei confronti delle forze dell’ordine. Si tratta di parole che non condivido e che non rappresentano in alcun modo i valori dell’amministrazione comunale né quelli della nostra comunità”, ha dichiarato.