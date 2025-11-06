La rivincita di Mauro Glorioso, lo studente colpito dalla bicicletta si è laureato in Medicina

Il terribile dramma che lo ha colpito non gli ha impedito di prendere in mano la propria vita e andare avanti: stiamo parlando di Mauro Glorioso, il giovane, oggi 26enne, che nel gennaio 2023 venne coinvolto in un incidente ai Murazzi (Torino). Il 21 gennaio 2023, infatti, rimase tetraplegico dopo essere stato colpito da una bicicletta lanciata dai Murazzi del Po.

Un incidente gravissimo che ha cambiato per sempre la sua vita, dato che adesso è costretto a usare una sedia a rotelle. Tuttavia Mauro non si è arreso, e proprio oggi, giovedì 6 novembre, è riuscito a conseguire la laurea in Medicina. Il 26enne, un chiaro esempio di forza interiore, si è detto felice del risultato. Ad assistere al suo trionfo tutti coloro che gli vogliono bene, e che non lo hanno mai lasciato. Per quanto riguarda i ragazzi che hanno rovinato la sua esistenza, gettando quella bicicletta, il 26enne ha dichiarato: "Penso di aver acquisito una nuova forza. Mi sono abbastanza distaccato dai colpevoli dell'incidente: credo che la giustizia debba fare il suo corso. Io preferisco concentrarmi su altro, su me stesso e sul mio percorso".

Una soddisfazione enorme quella dipinta sul volto del giovane appena uscito dall'Aula Magna delle Molinette, dove ha discusso la tesi. "È una grande emozione, è stato un cammino lungo. È bello arrivare al proprio obiettivo, nonostante tutto. Ho imparato che bisogna affrontare un problema alla volta: il primo era laurearmi, e per fortuna si è risolto. Ora mi piace l'idea di avere tempo per decidere del mio futuro. Ho qualche progetto in mente, ma chissà… La scienza è bella proprio perché ti permette di esplorare, di scegliere" , ha dichiarato a Il Corriere. Glorioso ha ora un po' di tempo per riprendersi e decidere come portare avanti il suo percorso di studi. Le specialistiche, infatti, cominceranno a luglio.

Per quanto riguarda l'evento che ha condizionato la sua vita, il giovane si è detto intenzionato a guarare avanti. Del resto, il 26enne non è mai stato veramente solo.

"Di solito l'ambiente accademico è percepito come distante, ma per me è stato l'opposto. È stato importante sentirlo così presente".

Ha avuto la famiglia, gli amici e anche la stessa università: