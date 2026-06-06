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Nazionale |Falso allarme a roma

La municipalizzata denuncia: "Rubata la lapide di Gigi Proietti". Ma è stata rimossa dalla famiglia

L'attore senza sepoltura per quattro anni, ora sparisce la lapide. L'Ama: "Ignoti ripresi in un video", poi la precisazione della famiglia

La tomba di Gigi Proietti al Verano
La tomba di Gigi Proietti al Verano
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“Questo pomeriggio, alcuni ignoti hanno danneggiato e rubato la lapide della tomba di Gigi Proietti, presso il cimitero monumentale del Verano. Ama ha immediatamente denunciato l’accaduto alle autorità competenti e si è attivata con le forze dell’ordine, fornendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza". Ne dà notizia in una nota Ama S.p.A. "L’azienda assicurerà la massima collaborazione agli investigatori per il pieno accertamento dei fatti e l’individuazione dei responsabili”, sottolinea.

In serata però la precisazione. Secondo quanto riferisce Cinzia D'Angelo, ufficio stampa della famiglia Proietti, la lapide è stata rimossa su richiesta della stessa famiglia per poter aggiungere il nome di Sagitta Alter, storica compagna dell'attore, che è venuta a mancare il 21 aprile scorso. A quanto si apprende, la lapide verrà ricollocata il prima possibile.

La tomba dell'attore - morto nel 2020 durante la pandemia - ha una storia travagliata.

I funerali e la cremazione sono stati celebrati il 5 novembre 2020, ma mer quasi tre anni le sue ceneri non hanno trovato posto a Roma e sono state trasferite in Umbria nella cappella della famiglia della moglie. Solo a novembre 2023 è stato completato e inaugurato il monumento al Verano a lui dedicato, ma la definitiva tumulazione è avvenuta quasi un anno dopo, a ottobre 2024.

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