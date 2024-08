L'ereditiera Usa scomparsa a Madrid, il marito arrestato e quella pista a Vicenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Potrebbero esserci novità sul caso di Ana Maria Henao Knezevich, 40enne scomparsa a Madrid. Da questa mattina squadre di forze dell'ordine, italiane e spagnole, con l'ausilio dei cani molecolari, stanno perlustrando le strade di Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza. In particolare si stanno concentrando lungo la vecchia strada del Costo. Ana Maria Henao Knezevich è una ricca ereditiera che per tanti anni ha vissuto in America e poi si è trasferita a Madrid. Una vita trascorsa nel lusso senza apparenti problemi, tanto che la sparizione dello scorso 2 febbraio ha immediatamente allarmato i suoi conoscenti. Il marito è stato arrestato in Florida perché si presume sia legato alla sparizione della moglie. A suo carico ci sarebbe l'accusa di sequestro di persona.

Il marito della donna è di origini serbe e sarebbe stato proprio lui a indicare all'Fbi il vicentino come zona per cercare qualcosa o, forse, il corpo della donna. Quella particolare zona del vicentino è facilmente percorribile in auto ma è anche ricoperta da una fitta boscaglia, che renderebbe agevole l' occultamento di un cadavere. Non è noto quale sia il collegamento tra Miami, Madrid e Vicenza ma sono state le autorità spagnole, che sono entrate in contatto con l'Fbi, a comunicare alla polizia italiana la pista vicentina. A quel punto si sono mosse le squadre di ricerca che stanno provando a individuare qualche traccia, un indizio che possa indicare che quella che è la strada giusta da seguire.

Il primo giorno di ricerche è stato senza esito ma domani è prevista una seconda battuta con lo stesso dispiegamento ampio di forze. Sul campo, oltre alla polizia, ci sono anche i vigili del fuoco. Le ricerche sono concentrate in una stretta porzione di boscaglia che si estende nei pressi del terzo tornante della strada del Costo.

È qui che i cani molecolari e i poliziotti hanno trascorso tutta la giornata. Dall'uomo pare non siano state date altre indicazioni se non questa e non è stato reso noto in che modo da Madrid la donna possa essere arrivata, da sola o su costrizione, nel vicentino.