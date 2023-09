Morti e feriti sulla A1: scontro frontale tra un tir e il bus che trasferiva immigrati

Tragedia lungo l'autostrada del Sole. Un autobus carico di immigrati provenienti da Porto Empedocle sono stati coinvolti in un incidente. La scorsa notte, alle 2.20 circa, il mezzo si è scontrato con un tir sulla A1 all'altezza di Fiano Romano, comune alle porte della Capitale tra Guidonia Montecelio e Roma nord. Il mezzo era partito dalla Sicilia alle 10 di ieri mattina e nella giornata di oggi sarebbe dovuto arrivare in Piemonte, dove erano destinati i migranti. I due autisti del mezzo, uno di 35 e l'altro di 32 anni, sono morti nell'impatto. Dei cinquanta immigrati che si trovavano a bordo, invece, venticinque sono rimasti feriti.

Gli autisti pare siano morti sul colpo. Uno dei due è stato balzato fuori dall'abitacolo dall'impatto e il suo cadavere è stato ritrovato soltanto dopo le 8 del mattino. I due si chiamano Alberto Vella e Davide Giudice. Nello scontro, infatti, l'autobus si è ribaltato complicando ulteriormente il lavoro dei soccorritori. Sul posto sono arrivate dieci ambulanze e due auto mediche. Un paio di feriti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Gemelli e all'Umberto I di Roma, altri otto in codice giallo, invece, sono stati distribuiti in diversi nosocomi della città. Altri trentacinque migranti sono stati visitati ma non trasportati in ospedale perché illesi e sono stati quindi affidati alla prefettura, che dovrà predisporre un nuovo piano per il trasferimento. Non sono state rese note le condizioni dei migranti ricoverati.

La dinamica dello scontro non è ancora chiara ma pare che i due mezzi si siano scontrati frontalmente all'altezza dell'area di servizio Mascherone. La polizia stradale si sta occupando di effettuare i rilievi del caso per capire come si sia potuto sviluppare l'incidente e per questo motivo attualmente si registrano oltre 3 km di coda in direzione di Milano. Andranno ora stabilite responsabilità e dinamica, per accertare come uno dei mezzi abbia potuto viaggiare contromano in quel tratto di autostrada. Gli immigrati facevano parte delle migliaia arrivati nei giorni scorsi a Lampedusa, che il Viminale e le prefetture di tutta Italia stanno lavorando per smistare su tutto il territorio e alleggerire, in questo modo, la pressione sulla Sicilia. Intanto sono ripresi gli sbarchi sull'isola più grande delle Pelagie, mentre proseguono senza sosta i trasferimenti con traghetti e mezzi militari.