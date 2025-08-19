Seconda vittima del botulino in Sardegna, è una 62enne: aveva mangiato guacamole ad una festa

Si torna a parlare del botulino a causa di un'altra vittima in Sardegna. Nella notte è morta Valeria Sollai, 62 anni. Era ricoverata da luglio al policlinico di Cagliari, in rianimazione, dopo aver mangiato del guacamole alla Fiesta Latina di Monserrato nel cagliaritano. Le sue condizioni, apparse subito gravi, purtroppo non sono mai migliorate: la scorsa notte l'ulteriore peggioramento e il decesso.

L'8 agosto all'ospedale Businco era morta la 38enne Roberta Pitzalis, anche lei aveva consumato la stessa salsa nel medesimo chiosco. Christian Gustavo Vincenti, il titolare del chiosco dove sono stati consumati i prodotti contaminati, è finora l'unico indagato nell'inchiesta della procura di Cagliari.

Al Policlinico di Monserrato resta ricoverata una ragazza di 14 anni. Già dimessi invece dall'ospedale Brotzu di Cagliari altri quattro pazienti, mentre un bambino di 11 anni è stato trasferito a suo tempo al Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono in miglioramento, ma la ripresa sarà lunga, fanno sapere i medici della terapia intensiva pediatrica che hanno in cura il bimbo.

Intanto dall'autopsia effettuata su Roberta Pitzalis, morta all'ospedale Businco di Cagliari dopo il

trasferimento dal Brotzu, è stato confermato che il decesso è avvenuto per intossicazione da botulino a cui si è aggiunta una polmonite emorragica legata all'intubazione a cui la donna è stata sottoposta durante il ricovero.