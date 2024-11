Soldi, cellulari e droghe nelle carceri con palloni e droni: "Intervenire subito"

Ascolta ora 00:00 00:00

La situazione delle carceri italiane è sempre più grave, come denunciano i sindacati della Polizia Penitenziaria, che ogni giorni ricevono segnalazioni da parte degli agenti, costretti a subire violenze da parte dei detenuti e a sottostare alle angherie di chi sa di non aver nulla da perdere. L'ultimo caso riguarda il tentativo di introdurre all'interno della casa circondariale di Terni contanti per un valore di 12mila euro, che fa il paio con quanto accaduto a Prato, dove si è cercato di introdurre oggetti vietati tramite i palloni. Si è sempre cercato di far entrare in carcere oggetti proibiti, spesso droga, altre cellulari, e non raramente le organizzazioni e le famiglie ci sono riuscite. Quel che oggi denuncia l'OSAPP è l'utilizzo di nuovi sistemi sempre più evoluti e imprevedibili, che rischiano di bucare ancora più facilmente i sistemi di controllo e vigilanza.

" Il sequestro di dodicimila euro dalle mani dei piloti di un drone da parte della Polizia Penitenziaria umbra è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno devastante. Mentre a Terni intercettano droni, nel carcere di Prato piovono palloni carichi di droga e cellulari. I nostri istituti si stanno trasformando in centrali logistiche del crimine organizzato ", ha dichiarato Leo Beneduci, Segretario Generale dell'OSAPP.(Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria). Gli agenti, ha proseguito Beneduci, " combattono questa minaccia tecnologica con scope, come se fossero calabroni da scacciare. Ma domani potrebbero arrivare armi, esplosivi, e il personale non ha strumenti per fronteggiare questa escalation ". Un'osservazione da non sottovalutare e non estremizzata, quella di Beneduci, che conosce molto bene le dinamiche delle carceri dove ogni giorno gli agenti sono costretti a sedare le rivolte. E se i detenuti si trovassero a poter usare armi o qualunque altro genere di oggetto atto a offendere, oltre a quelli rudimentali di cui già dispongono, cosa succederebbe?