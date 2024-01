Sorpreso durante il furto in una casa, ladro sudamericano scappa ma cade. Arrestato

Roma come Milano e come le grandi città italiane sta continuando a subire l'aumento della criminalità. I crimini di strada sono ormai pressoché appannaggio degli stranieri, che lavorano su zone. La Capitale, vista anche l'elevata densità abitativa e turistica, è maggiormente soggetta allo sviluppo della criminalità atta a furti, scippi e violenze. Roma, nelle prossime settimane, vedrà in tal senso un aumento di 200 unità del contingente Strade sicure, che sale a un totale di 1394 militari impegnati sul territorio, di cui 205 nelle stazioni cittadine. Ma, nella giornata di oggi, a scuotere le cronache cittadine ci ha pensato un sudamericano che ha tentato di compiere un furto in un'abitazione di Roma, nel centro storico della Capitale.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi, quando l'uomo, un 63enne, ha tentato di introdursi all'interno di un'abitazione nel cuore della Capitale. Un lento pomeriggio domenicale post-prandiale gli era forse sembrata una buona idea per mettere a a segno il suo colpo, confidando forse nel fatto che i proprietari di casa fossero fuori. Invece, stavolta al ladro è andata male e quando ha tentato l'effrazione si è reso conto che all'interno dell'abitazione c'erano persone. Niente colpo con la casa piena, troppo rischioso, e così l'uomo ha tentato la fuga ma non aveva fatto i conti con la celerità del proprietario di casa, che accortosi del tentativo di effrazione l'ha rincorso per le strade di Roma. Non ci ha pensato due volte a mettersi sulle sue tracce, nonostante si trovasse in abbigliamento non propriamente adatto a una fredda giornata invernale di dicembre.

Nella fuga, il sudamericano ha però inciampato ed è rovinosamente caduto al suolo, permettendo al suo inseguitore di fermarlo. Nel frattempo, però, erano state informate le forze dell'ordine che non appena hanno ricevuto la chiamata hanno raggiunto la zona indicata. Quando il proprietario della casa violata ha bloccato il malvivente, gli uomini dell'Arma dei carabinieri si trovavano già nelle vicinanze e l'hanno potuto prendere in consegna. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza, che ha prestato le prime cure del caso al ladro, che ha riportato un trauma facciale dalla caduta. Il sudamericano è stato infine arrestato per tentato furto.