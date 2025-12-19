Straniero assalta il presepe e distrugge una statua: "Inneggiava ad Allah"

Il presepe allestito, come ogni anno, sotto il porticato del palazzo comunale della Loggia a Brescia, nel cuore cittadino è stato barbaramente attaccato nella tarda serata di ieri da uno straniero che, mentre conduceva l'assalto, avrebbe inneggiato ad Allah. A farne le spese è stato uno dei pastori della rappresentazione della natività, danneggiato al braccio dall'assalto, e non si sono registrati danni più ingenti solo perché sul posto sono riusciti a intervenire tempestivamente gli agenti della polizia locale, che lo hanno portato in caserma.

Prima di riuscire a portarlo via, però, l'uomo ha aggredito anche loro tanto che l'accusa nei suoi confronti è di resistenza a pubblico ufficiale, motivo per il quale è stato arrestato. Ora gli agenti stanno cercando di ricostruire l'accaduto anche grazie alle testimonianze dei presenti, che hanno chiamato prontamente la polizia. Nel gruppo Facebook "Orgoglio Bresciano" è stata poi condivisa una foto che mostra un tricolore vicino alla statuina rovinata con su scritto: " Giù le mani dal presepe. Gesù è il Messia ". Non è la prima volta che simboli religiosi vengono brutalmente aggrediti da stranieri nel nostro Paese, anche se si sta registrando una tendenza sempre più ampia in tutta Europa. Stando agli ultimi dati, è la Francia il Paese in cui si sono verificati il maggior numero di attacchi ai simboli religiosi nell'ultimo anno. Anche i presepi hanno subito attacchi, basti pensare a quello di Bruxelles, già costruito per non offendere i musulmani o, sempre in Francia, i tentativi di non farli realizzare non sono stati numerosi.

Foto di Orgoglio Bresciano via Facebook