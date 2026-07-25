Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, persone in strada. Scossa avvertita anche in Abruzzo, Lazio e Campania

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall’Ingv poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un Comune della provincia di Isernia al confine con l’Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l’isernino e anche nelle province di Chieti, L’Aquila, e Caserta. Molte persone sono scese in strada per la paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Una seconda scossa, di magnitudo 2.2, è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 di notte, ad una profondità di 9 chilometri.

Il personale dell’Anas ha eseguito i controlli sulla rete stradale interessata, senza rilevare danni alle infrastrutture. La circolazione è regolare su tutte le arterie.

Musumeci: “Paura ma niente danni in Molise”

“Nessun danno e solo un po’ di paura nel Molise, dopo la scossa sismica di magnitudo 4.1 registrata la scorsa notte. Ho sentito il presidente della Regione Francesco Roberti, che mi ha confermato l’assenza di problemi strutturali, sulla base delle prime verifiche compiute sul territorio, tanto che non è stato necessario attivare il nostro Dipartimento nazionale”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.