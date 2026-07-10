"Ti abbraccio forte". La solidarietà di Maria Rosaria Boccia a Sigfrido Ranucci

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Il 30 giugno Boccia scriveva che “restano da individuare i mandanti”, che ora però ci sono. O meglio c’è, ed è uno dei migliori amici di Ranucci, Valter Lavitola. Boccia non poteva aspettarsi questa svolta e nel suo messaggio coinvolgeva anche il dolore di una donna che perde suo marito, come il ministro Roccella, paragonandolo alla situazione di Ranucci. Per lei i messaggi di vicinanza “immediati” per il ministro è stato giusto mandarli ma “il problema nasce quando quella stessa solidarietà diventa selettiva”. Forse Boccia si è persa la solidarietà espressa a Ranucci bipartisan quando l’attentato è avvenuto, lo scorso autunno. Altrimenti non si spiega questa accorata presa di coscienza nella quale parla di “vittime si serie A e vittime di serie B” senza motivo. E coinvolge anche se stessa in questo lungo messaggio di solidarietà a Ranucci, sostenendo che “in una delle rarissime interviste rilasciate in questi anni, Giorgia Meloni ha trovato il tempo di fare il mio nome e cognome, evocandomi in un parallelismo con l’inchiesta sul Covid. Dunque Maria Rosaria Boccia esiste, esiste eccome” Tanto da meritare spazio durante un’intervista televisiva”.

Il nesso in questo collegamento è poco chiaro ma Boccia insiste che per Ranucci “nemmeno poche parole”. Per concludere la sua filippica, Boccia parla di libertà di stampa da difendere e manda il suo “abbraccio più sincero, tutto il mio affetto, la mia stima e vicinanza” a Ranucci, chiedendo “coerenza” alle istituzioni, perché “uno Stato autorevole non può avere due pesi e due misure”.