L'occupante abusiva aggredisce la giornalista con un tubo

Illegalità, degrado e insulti. Samia, la tunisina che occupa abusivamente da 3 anni la casa di Ivano dei Cugini di Campagna, questa volta ha accolto così la troupe di Fuori dal Coro. Il motivo è presto detto: la trasmissione di Mario Giordano, attraverso i suoi inviati, voleva consegnarle la sentenza di sfratto del giudice e chiederle nuovamente quando lascerà la casa.

Da qui è iniziato quel mix di aggressività che contraddistingue, nella maggior parte dei casi, gli occupanti abusivi. “Stiamo portando la notifica del giudice”, esordisce la giornalista di Mediaset. L’occupante l’accoglie correndo minacciosamente con un tubo. Poi, a stretto giro, partono gli insulti più gravi. Prima aggredisce uno degli inviati con il tubo e poi attacca: “Vaffan..lo, se ti avvicini un’altra volta giuro che ti uccido proprio”. E dopo la minaccia di morte continua: “Vaffanc..lo stron.a, dai avvicinati, avvicinati. Hai visto questa stro...a di mer..a. Prossima volta giuro ti meno”. “Ma mi prendi a bastonate?”, chiede l’inviata.

Un video che ha suscitato la reazione da parte degli utenti social. “Ma si sa se questa è italiana o no ?si sa se la SAMIA ha precedenti? Si sa come si mantiene? Possibile ci sia questo mistero? Forse i legali di Ivano dovrebbero investigare in merito tramite un investigatore e in procura”, sottolinea un utente.

E ancora: “Ma io non capisco, sta gente che aggradisce pure, non può essere arrestata? Perché in un paese civile farebbero così, subito”. “Personaggi pericolosi abusivi protetti dalla legge, quando interviene un ufficiale giudiziario, deve essere accompagnato dalle forze dell'ordine per lo sgombro immediato”, spiega un altro.