Treni, alta velocità sospesa tra Roma e Napoli: ritardi fino a tre ore

Un pomeriggio di passione per centinaia di viaggiatori che hanno dovuto fare i conti con ben due incendi segnalati in prossimità dell'alta velocità sul tratto tra Roma e Napoli e nello specifico tra Salone e Anagni e tra Gricignano e Caserta: a causa del doppio rogo i treni hanno accumulati ritardi anche di tre ore, ben 180 minuti all'interno dei convogli a causa della sospensione della circolazione ferroviaria.

Ritardi e ripercussioni

I problemi sono iniziati nel primo pomeriggio quando era stato segnalato soltanto il primo incendio nel tratto Salone e Anagni con rallentamenti che avevano toccato i 90 minuti. La situazione non è purtroppo migliorata con il passare delle ore visto che nel tardo pomeriggio è scoppiato il secondo incendio e i ritardi si sono accumulati e raddoppiati. Numerose le cancellazioni e riprogrammazioni sui treni di alta velocità e sui treni regionali.

Sui luoghi di criticità sono arrivati sia i vigili del fuoco che i tecnici di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). Per provare a ovviare al problema, i treni in partenza da Firenze verso Roma hanno proseguito la loro corsa sulla linea convenzionale con altri ritardi stimati in circa 30 minuti. Le ripercussioni si sono spinte ben più a nord, come a Milano, Torino e Udine con ritardi in partenza compresi tra mezz'ora e tre ore.

La nota del Codacons