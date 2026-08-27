Troppi furti ai turisti e violenze al Colosseo: arriva la zona rossa contro gang e maranza, controlli rafforzati fino a Natale

Colosseo zona rossa: è questa l’estrema decisione adottata dalla prefettura di Roma per riportare l’ordine e la sicurezza nell’area di uno dei monumenti più iconici, frequentati e importanti di Roma. Da settimane l’apparato di sicurezza della Capitale monitora la situazione, a giugno e luglio sono stati anche eseguiti alcuni blitz per disperdere le gang di immigrati e maranza che gravitano in questa zona, rei soprattutto di violenze e risse, oltre che di reati contro il patrimonio, ma la situazione non è migliorata. Il numero di rapine al Colosseo, che vedono i turisti prede preferite da parte dei maranza, è troppo alto per ignorare il problema.

Oltre che essere una cattiva pubblicità per la città, che già non gode di ottima fama sui social proprio per le rapine subite dai turisti che vengono poi denunciate con tanto di video, è diventata un’emergenza per la sicurezza. Famiglie, turisti e persone che semplicemente devono attraversare l’area per una passeggiata o per spostarsi da una parte all’altra di Roma non si sentono sicure, manifestano paura a qualunque ora del giorno e della notte. E una città non può essere ostaggio di bande di delinquenti.

Su indicazione della Questura, le nuove zone rosse individuate sono: Colosseo, Fori Imperiali e Colle Oppio. Si tratta di aree con controllo rafforzato da parte delle forze dell’ordine, dove è vietata la presenza di soggetti segnalati come pericolosi, con precedenti specifici e da dove si possono allontanare soggetti che arrecano disturbo, con segnalazione. A Roma sono state ampliate anche le zone rosse dell’Esquilino e di San Lorenzo, mentre è stata revocata quella di Valle Aurelia/Cornelia.

La disposizione, operativa dal ventiquattro agosto per quattro mesi, riguarda anche la fermata della metro C, Colosseo. Le vie che ricadono nella zona rossa del centro fino a Natale sono: pazza dell’Ara Coeli, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, via della Polveriera, largo della Polveriera, via del Monte Oppio, largo Brancaccio, via Merulana, via Mecenate, viale della Domus Aurea, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, arco di Costantino, via dei Fori Imperiali, via di San Pietro in Carcere, piazza del Campidoglio, via delle Tre Pile, piazza dell’Ara Coeli.