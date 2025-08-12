Sono stati fermati pochi minuti fa dagli agenti della polizia locale di Milano i responsabili dell’investimento avvenuto ieri in via Saponaro che ha causato la morte della 71enne Cecilia De Astis. Si tratta di tre bambini e una bambina, minori di 14 anni. Al momento sono in corso le identificazioni e le perquisizioni.Secondo il Corriere della Sera gli agenti della polizia locale hanno trovato i quattro minori in un accampamento abusivo nomade non lontano dal luogo dell'incidente. Secondo quanto si è appreso i ragazzini non avevano documenti con se.
Nazionale |Incidente al Gratosoglio
Fermati i minorenni che avrebbero ucciso Cecilia De Astis con un auto pirata: hanno meno di 14 anni
Fermati a Milano quattro minori sotto i 14 anni per l’investimento mortale di Cecilia De Astis, 71 anni. Trovati in un accampamento abusivo vicino al luogo dell’incidente, erano senza documenti
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.