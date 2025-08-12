Fermati i minorenni che avrebbero ucciso Cecilia De Astis con un auto pirata: hanno meno di 14 anni

Sono stati fermati pochi minuti fa dagli agenti della polizia locale di Milano i responsabili dell’investimento avvenuto ieri in via Saponaro che ha causato la morte della 71enne Cecilia De Astis. Si tratta di tre bambini e una bambina, minori di 14 anni. Al momento sono in corso le identificazioni e le perquisizioni.

Secondo il Corriere della Sera gli agenti della polizia locale hanno trovato i quattro minori in un accampamento abusivo nomade non lontano dal luogo dell'incidente. Secondo quanto si è appreso i ragazzini non avevano documenti con se.