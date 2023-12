"Troveremo il modo di sfondare il cpr". Ora i migranti minacciano azioni di forza

La notizia degli accordi tra Italia e Albania è rimbalzata fino alle coste nordafricane da dove partono i migranti. E la delocalizzazione non è piaciuta a molti. I primi a lamentarsi della strategia intentata dal governo Meloni per ottimizzare tempi e strutture di accoglienza sono state proprio le Ong che operano in mare per il recupero dei migranti. Eppure, per loro non dovrebbero esserci cambiamenti, visto che l'obiettivo dichiarato è quello di condurre quelli che chiamano "naufraghi" in un porto sicuro. L'Albania è un Paese civile, sicuro e in lizza per entrare a far parte dell'Unione europea, quindi le proteste delle Ong devono sicuramente pescare da ragioni sconosciute. Tanto più che i migranti da loro raccolti continueranno a sbarcare nel Paese di richiesta porto, pressoché sempre l'Italia. Ma ora anche dall'altra parte del Mediterraneo si alzano le prime voci di scontento.

" Che Dio ci aiuti... ", è l'implorazione dei migranti in attesa di imbarcarsi in una carretta del mare pronta a dirigersi verso le coste italiane. " L'Albania è un Paese povero, gli albanesi vanno in Francia o in Germania per vivere ", si legge ancora in uno dei commenti dei futuri migranti critici verso gli accordi. Ma non tutti sembrano aver capito quale sarà lo scopo di tali centri, perché, probabilmente a causa della cattiva informazione di una diffusa e distorta propaganda secondo la quale l'Italia sarebbe pronta a portare in Albania tutti i migranti recuperati in mare, anche quelli raccolti dalle motovedette tunisine o libiche. Impossibile capire quale sia la genesi di questa falsa informazione che si è diffusa capillarmente in molti gruppi di discussione.