I super latitanti: ecco chi sono gli ultimi 4 rimasti

Dopo una latitanza durata oltre 30 anni, è stato arrestato l'ultimo Padrino di Cosa Nostra, Mattia Messina Denaro. Hanno effettuato l'operazione i carabinieri del Ros. Sono andati a prenderlo all'interno della clinica privata "La Maddalena" di Palermo. Con la sua cattura l'elenco dei latitanti di massima pericolosità diventa sempre più esile. Infatti, ora sono quattro i latitanti di massima pericolosità inseriti nel "programma speciale di ricerca" del gruppo Interforze.

Attilio Cubeddu, Giovanni Molisi, Renato Cinquegranella e Pasquale Bonavota sono i nomi che formano l'elenco realizzato dal ministero dell'Interno. Nomi certamente meno noti rispetto a quello di Mattia Messina Denaro ma che, in tre casi su quattro, condividono con il boss catturato una latitanza lunga decenni.

Chi sono

Nato ad Arzana, in Sardegna, nel 1947, Antonio Cubeddu fin da giovanissimo è noto alle forze dell'ordine a causa dei suoi comportamenti criminali e dei suoi numerosi precedenti penali. Cubeddu ha fatto parte di uno dei gruppi che formavano l'Anonima sequestri, associazione malavitosa dedita, oltre che alle rapine a mano armata, ai sequestri di persona con fini di estorsione. Nel corso della sua esistenza l'Anonima sequestri ne realizzò ben 177. Il più famoso resta quello di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi. Quelli di cui, invece, è stato protagonista in negativo Antonio Cubeddu riguardano la contessina Ludovica Rangoni Machiavelli, Patrizia Bauer e per ultimo di Giuseppe Soffiantini. I primi due avvengono nel 1983. Dopo un anno di latitanza viene arrestato a Riccione e condannato a 30 anni di carcere. Nel 1997, grazie a un permesso premio riesce a uscire dalla casa di reclusione. Il 7 febbraio, però, invece di tornare come stabilito non fa più ritorno al Badu 'e Carros di Nuoro. Proprio quell'anno partecipa come custode al sequestro citato precedentemente di Giuseppe Soffiantini. Dal 1998 è ricercato in campo internazionale. Per un periodo si è pensato che fosse morto. Oggi, invece, l'ipotesi più plausibile è che si nasconda con la sua famiglia nell'Ogliastra, protetto da molti fiancheggiatori.

Ritenuto uno dei più potenti capi mafiosi di Palermo, invece, è Giovanni Motisi, detto "u pacchiuni", il ciccione. Anche lui è latitante dal 1998 e ricercato in campo internazionale dal 1999. Nel 2016 la sua figura è stata inserita nella lista dei criminali più ricercati d'Europa. Le condanne a suo carico per cui deve scontare l'ergastolo sono: omicidio, associazione di tipo mafioso e strage. Stando alle dichiarazioni di Calogero Ganci, collaboratore di giustizia, Motisi è stato il killer di fiducia di Totò Riina ed era presente quando Cosa Nostra discusse di assassinare il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Oggi ha 59 anni e sarebbe a capo del clan Motisi.

Renato Cinquegranella, invece, è un membro della Camorra appartenente alla Nuova Famiglia, un'organizzazione mafiosa in contrasto con la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. Cinquegranella è stato coinvolto nell'omicidio di Giacomo Frattini, anche detto "Bambulella". Frattini, membro della Nco di Cutolo, è stato torturato, ucciso e fatto a pezzi il 21 gennaio del 1982 per vendicare l'omicidio avvenuto in carcere di un fedelissimo del boss di Secondigliano Aniello La Monica. Inoltre, secondo gli inquirenti, avrebbe aiutato le Brigate Rosse nell'omicidio del capo della Mobile Antonio Ammaturo e del suo autista Pasquale Paola. Si sono perse le sue tracce nel 2002 e dal 2018 è ricercato a livello internazionale.

Infine, l'ultimo membro della lista stilata dal ministero dell'Interno è Pasquale Bonavota, 'ndranghetista. Le accuse principali nei suoi confronti sono associazione mafiosa e omicidio aggravato. Ritenuto al vertice del clan Sant'Onofrio, in qualità di primogenito sarebbe subentrato al padre Vincenzo dopo la dipartita di quest'ultimo, fondatore del potente clan vibonese. Questo avrebbe delle roccaforti anche a Roma, in Liguria e in Piemonte. Proprio per questo non si esclude che sia nascosto in una tra queste località. Viene ricercato dal 2018. Suo fratello Domenico, capo dell'ala militare del clan, è stato arrestato dai carabinieri dopo due anni di latitanza in un'abitazione poco distante dal centro di Sant'Onofrio.