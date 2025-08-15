Veicolo si ribalta in galleria, estratti dal mezzo anche 5 bambini

Grave incidente poco prima dell'alba sull’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio in direzione sud dove, per cause ancora da accertare, un veicolo con a bordo 8 persone si è ribaltato finendo la sua corsa sul tettuccio. Le cause sono ancora da accertare ma pare che chi si trovava in quel momento al volante del van abbia perso il controllo senza coinvolgere altre auto. A bordo viaggiavano 8 persone, 3 adulti e 5 bambini, che per fortuna sono tutti pressoché illesi. Solo una donna ha avuto bisogno di cure ospedaliere per ferite lievi.

A liberare gli occupanti dalle lamiere del mezzo sono stati i Vigili del Fuoco, che li hanno estratti e assistiti sul posto. L'intera galleria è stata chiusa al traffico per il tempo necessario a effettuare l'intervento, la rimozione e i rilievi e poi è stata completamente riaperta per consentire il normale deflusso di traffico. Le cause della perdita di controllo non sono state rese note, è probabile che il conducente venga sottoposto ad accertamenti ma fortunatamente non si registrano gravi conseguenze. Sempre nella notte, un'autovettura è uscita di carreggiata, andando a impattare violentemente contro il guardrail al chilometro 37 della Statale 133, nel tratto compreso tra Palau e Santa Teresa di Gallura, in Sardegna. La vettura è stata trafitta dal guardrail ma fortunatamente l'unica occupante a bordo è riuscita a uscire illesa dall'incidente.



Nel giorno di Ferragosto si registrano però incidenti più gravi. Una persona è morta in un incidente stradale a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, dove sulla Statale 16 Adriatica si sono schiantate un'auto e una moto. La vittima è il motociclista.

Un bambino di 5 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per i gravi traumi riportati dopo in un incidente stradale avvenuto ieri sera, in via di Tor Pignattara, all'incrocio con via dell'Acquedotto Alessandrino, al Casilino. Il bimbo, in sella alla sua bici, pare sia sfuggito alla vista del padre quando l'automobilista lo ha copito.