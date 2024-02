Vernice in piazza del Popolo a Roma, eco-vandali deturpano la fontana dell’obelisco

Gli ecovandali colpiscono ancora e stavolta a essere presa di mira è una delle fontane monumentali di piazza del Popolo a Roma. Uno dei salotti buoni della città, simbolo della Capitale, è stato violato dagli attivisti ambientali, che per l'ennesima volta hanno cercato di attirare l'attenzione a sé con un'azione dimostrativa. A pochi giorni dall'assalto degli eco-vandali al museo del Louvre di Parigi, dove hanno preso di mira il quadro della Gioconda, fortunatamente senza arrecare danni, è un altro monumento a finire nel loro mirino.

Gli attivisti hanno gettato le vernici colorate sulla cosiddetta fontana dei Leoni ai piedi dell'obelisco sistino. Vernice gialla e arancione è stata sversata sui marmi della fontana ottocentesca e sul basamento che sorregge l'obelisco egizio. Il giornalista Rai Domenico Marocchi, che si trovava passare per la piazza in quei momenti, ha documentato con il suo telefono il momento in cui i carabinieri hanno portato via gli attivisti. La rivendicazione è stata effettuata da "Ribellione Animale", che ha anche esposto la scritta "Basta animali nei circhi".

A essere stati fermati sono stati un uomo e una donna di 33 e 29 anni, che saranno denunciati per danneggiamento. Non è nemmeno la prima volta che gli ecovandali prendono di mira una fontana romana, come testimoniano gli attacchi alla Barcaccia, sotto la scalinata di piazza di Spagna, e alla Fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona. Tutti monumenti famosi nel mondo che sono stati deturpati dagli attivisti. A quanto pare, le metodologie di Ultima Generazione hanno fatto scuola anche tra altre associazioni, accrescendo significativamente la platea attiva di ecovandali.