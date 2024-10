Vince 90mila euro al SuperEnalotto, perde la ricevuta ma...

Ascolta ora 00:00 00:00

La storia di SuperEnalotto non è fatta solo di sestine vincenti, capaci di cambiare la vita ai fortunati vincitori, ma anche di gioie più piccole e tutte sono legate alla ricevuta da presentare al momento della riscossione. È questo il caso di un fortunato di Monzuno (Blogna) che ha realizzato nel concorso SuperEnalotto n. 156 del 1° ottobre 2024, una vincita con 2 punti 5 da 45.311,78 euro ciascuna, per un totale di oltre 90 mila euro, realizzata presso il punto di vendita Caffè Commercio in via Val di Setta, 39 A/B. Combinazione vincente: 57 – 60 – 68 – 70 – 80 – 83 – Jolly 25 – SS 64.



Tante sono le emozioni nel momento in cui si scopre di aver vinto e l’Ufficio Premi di Sisal, il luogo in cui è possibile riscuotere, resta per tutti un luogo “magico”, ambito: solo varcando la “porta d’oro”, con in mano la ricevuta vincente per la validazione, il sogno - piccolo o grande - diventa realtà. Ed è proprio la ricevuta vincente a scatenare le fantasia di tutti i vincitori che cercano i luoghi più “segreti e protetti”, ma anche più assurdi, per conservarla in attesa di raggiungere l’Ufficio Premi.



Il vincitore di Monzuno, mentre era presso l’Ufficio di Sisal a Milano per la riscossione, non ha più trovato la sua ricevuta. Facile capire la sua reazione davanti alla possibilità che quel sogno svanisse proprio a due passi dalla “porta d’oro”. Ma la fortuna ha bussato per la seconda volta perché è arrivata una telefonata con l’annuncio che nei pressi della reception era stata ritrovata una busta con all’interno la ricevuta che è stata prontamente restituita al legittimo proprietario. Lieto fine, dunque, per il vincitore che pensa di aver vinto due volte, per la fortuna nel gioco e per la generosità di uno sconosciuto. Per queso Sisal ricorda che la ricevuta vincente è un titolo al portatore e va conservata con attenzione e cura fino all’atto della riscossione e chiunque ne sia in possesso e si presenti per la riscossione, è considerato il vincitore.

DA SAPERE QUANDO SI VINCE

Le modalità di riscossione variano in base all’importo vinto e al canale in cui si è giocato, in ricevitoria e online. Maggiori informazioni sono disponibili su superenalotto.it/come-riscuotere

La ricevuta di gioco deve essere presentata in originale, integra e leggibile in ogni sua parte per la riscossione della vincita.

I documenti da esibire per l’incasso presso l’Ufficio Premi di Sisal sono: la carta d’Identità e il codice fiscale, oltre alla ricevuta nel caso di giocata in Ricevitoria o la stampa del dettaglio giocata vincente riportante il codice della tua giocata ed il codice di identificazione del tuo conto gioco nel caso di giocata online.

La privacy del vincitore è garantita e, in nessun caso, Sisal potrà comunicare la sua identità a meno di sua specifica volontà.

Il fortunato vincitore può presentarsi da solo per l’incasso all’Ufficio Premi di Sisal, senza accompagnatori, notai o rappresentanti della banca dove farà accreditare il bonifico.

Da non dimenticare il codice Iban per l’accredito della somma, perché l’Ufficio Premi di Sisal non consegna in alcun caso denaro in contanti.

Le sedi dell’Ufficio Premi Sisal dove presentarsi per la riscossione sono a: Milano in Via Ugo Bassi, 6 o a Roma in Via Sacco e Vanzetti, 89. L’orario di apertura è dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

La riscossione della vincita deve avvenire entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Ildella vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a 1.000.000 di euro. Nei casi in cui l’importo della vincita è inferiore a 1.000.000 di euro, il pagamento avviene entro 30 giorni solari dalla consegna della ricevuta.