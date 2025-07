"Volavano pezzi di ferro". Il racconto choc dei testimoni

Chi si trovava nei pressi di via Gordiani quando si è sviluppata l'esplosione racconta di un inferno di fuoco che è divampato all'improvviso. Il racconto dei testimoni è agghiacciante, i feriti sono 10 per il momento. " Volavano pezzi di vetro e ferro ", ha riferito un testimone. L'intervento è ancora in corso. Al momento l'Ares 118 ha trasportato 5 feriti in ospedale: 3 all'Umberto I e 2 al San Giovanni. Hanno tutti riportato lievi ustioni e ferite dovute allo scoppio di vetri. Tra i feriti c'è anche un carabiniere del reparto Radiomobile. Sono stati evacuati 15 bambini del centro estivo di Villa De Sanctis.

Attorno alle 8 un boato ha fatto tremare le pareti di Roma Sud, dove diversi edifici hanno riportato seri danni. In alcuni palazzi sono esplosi i vetri mentre devono essere ancora valutati eventuali danni strutturali agli edifici circostanti. A esplodere è stato un serbatoio Gpl in un distributore cittadino.

I detriti sono stati scagliati con inaudita forza a diverse centinaia di metri di distanza, ricadendo anche in un campo sportivo poco distante, dove probabilmente l'onda d'urto ha divelto anche le reti di recinzione.

Articolo in aggiornamento