Win for Life, vinti a Trento 3mila euro per 20 anni

La fortuna è arrivata a Trento dove, durante il concorso numero 6074 delle ore 11 di mercoledì 24 dicembre, Win for Life Classico ha decretato il vincitore del vitaliazio numero 478 assegnato dal Gioco della Rendita. La giocata vincente, che assegna 3.000 euro al mese per 20 anni, è stata realizzata nel capoluogo trentino presso il punto di vendita Sisal Eni Cafè situato in viale Verona, 210. La combinazione vincente è stata per il maxi-regalo alla vigilia di Natale: 1 – 2 – 4 – 7 – 9 – 11 – 14 – 15 – 19 – 20. Numerone: 6.
Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo: https://www.winforlife.it
