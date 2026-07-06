Nel chiostro del "Portrait" otto totem dell'Arcipelago Botanico

Un Arcipelago Botanico nel chiostro del "Portrait" che nel meriggio estivo ha toni dechirichiani e metafisici. Perché, al di là del maestoso portale che dà Corso Venezia, c'era una volta un giardino, in mezzo a tante colonne.

E allora questa settimana cosa bere sceglietelo voi. La lista è ricca: tra vini, cocktail e mocktail non ci sarà problema e così la rubrica potrà essere dedicata a quello che dopo la riqualificazione e grazie a un calendario di chiccosissimi eventi che spazia da Natale a Ferragosto, attraversando FuoriSalone del Mobile e Settimane della moda, è semplicemente diventato uno dei luoghi più belli di Milano. Un tempo Seminario arcivescovile, capolavoro del Barocco lombardo a lungo nascosto agli occhi dei più, nascondeva una meravigliosa architettura cinquecentesca e una corte che una litografia ritrae rigogliosa durante una cerimonia solenne con palme, arbusti ornamentali, piante in vaso e zampilli d'acqua. La memoria di un locus amoenus ricostruita dall'Arcipelago Botanico, installazione site specific dell'artista Agostino Iacurci a cura di Valentina Ciarallo che trasforma la corte in un giardino inedito con otto sculture monumentali che danno vita a una botanica fantastica. Totem che evocano una vegetazione reinventata da un artista che si ispira a discipline diverse: murales, sculture, installazioni e ambienti immersivi che convivono nella sua "pittura espansa" fatta di elementi essenziali e tinte accese. Le piante lavorate artigianalmente esibiscono audacie cromatiche: fucsia e verde, viola e arancione, mattone e magenta, tutti posati su basamenti geometrici composti da colori naturali.

La quinta ideale per ospitare un calendario di appuntamenti che il 20 luglio vedrà un concerto di piano (aperto a tutti) in collaborazione con Steinway & Sons. Nel porticato del "10_11" all'aperitivo il carretto della Granita & Champagne. Mercoledì 15 luglio la Longevity Night che The Longevity SPA dedica al benessere legato a respirazione, movimento consapevole e oli aromatici naturali.

Venerdì e sabato "Rumore" anima le notti con musica dal vivo e un romantico tributo a Capri e alle canzoni italiane. Al flower corner di Corso Venezia 11, l'esperienza olfattiva delle botaniche di Zielinski & Rozen Perfumerie. Il 24 luglio musica in piazza con Little Till & Gangbuster.