Nessuno come Zoe Saldaña: è lei la regina degli incassi

Qual è l'attore americano che ha prodotto i maggiori incassi nella storia del cinema? Intanto è un'attrice e poi le sue origini sono domenicane. Zoe Saldaña (foto) è appena diventata la star cinematografica più redditizia della storia scalzando Scarlett Johansson che deteneva il record fino all'altro giorno. È successo che Avatar - Fuoco e cenere di James Cameron, dopo il quarto weekend di programmazione, ha superato la soglia di 1,23 miliardi di dollari d'incasso nel mondo consentendo così alla sua protagonista, Zoe Saldaña, di raggiungere il totale complessivo di 16.859.193.100 dollari incassati a livello globale sommando tutti i film in cui ha recitato. Una cifra impressionante che supera di quasi 500 milioni di dollari quella raggiunta dalla collega Johansson dopo l'uscita di Jurassic World - La rinascita l'estate scorsa.

A differenza sua, Zoe Saldaña è stata capace di diversificare le grandi saghe in cui ha avuto la fortuna di lavorare così, oltre ai tre capitoli di Avatar in cui interpreta il personaggio centrale di Neytiri e che da soli contribuiscono al suo tesoretto per 6 miliardi di dollari, l'attrice quarantasettenne ha al suo attivo la saga I Guardiani della Galassia, dove interpreta Gamora, protagonista di cinque pellicole dell'universo cinematografico Marvel, la partecipazione ai tre film di Star Trek e pure la presenza in Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna che ha ottenuto più di mezzo miliardo di dollari al Box Office.

Nata nel New Jersey e cresciuta a New York, Zoe Saldaña "per tre quarti dominicana e per un quarto portoricana" come ama dire per via dei genitori è un'attrice a tutto tondo che, oltre a questi fortunati blockbuster e alle sue prime apparizioni tv in Law & Order nel 1999, ha vinto lo scorso anno l'Oscar come migliore attrice non protagonista in un film d'autore come Emilia Pérez di Jacques Audiard.

Sposata dal 2013 con un artista italiano, il pittore Marco Perego incontrato su un volo per New York (i due si sono

aggiunti i rispettivi cognomi a quelli di nascita e hanno tre figli), Zoe Saldaña è destinata a mantenere questo suo record per molto tempo dal momento che la vedremo anche nei prossimi Avatar 4 (già girato) e 5 (sul set).