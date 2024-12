"La nostra ammiraglia è grande amica dell'ambiente"

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiediamo a Raffaele Fusilli, ad di Renault Italia, perché Rafale assume un'importanza strategica per Renault. E cosa rappresenta questo nuovo modello

«Renault Rafale è il nostro nuovo SUV coupé che appartiene alla ormai grande famiglia E-Tech di Renault, un universo tecnologico iper-efficiente a bassissime emissioni, fatto di motorizzazioni full hybrid, plug-in hybrid e anche 100% elettriche».

Come mai la scelta di entrare nel mercato del segmento D?

«Ora che la conquista del segmento C è ben avviata, grazie ai nostri modelli sia full hybrid che elettrici, penso a Symbioz, Austral, Arkana ma anche a Megane e Scenic E-tech Electric, affrontiamo quella del segmento D. Rafale, con le sue elevate prestazioni, la tecnologia avanzatissima e gli interni generosi che promettono un comfort da business class, viene ad affiancarsi infatti ad Espace che sta soddisfacendo pienamente le nostre attese».

Come si potrebbe definire dunque Rafale?

«Questa nostra ammiraglia è il manifesto della Nouvelle Vague, la nuova era in cui è entrata la Marca dal 2021. Potremmo definirla l'espressione più alta della Renaulution, perché torniamo nel segmento D con un prodotto che regala emozioni a partire dal look, grazie al suo design mozzafiato, sia interno che esterno».

Ibrido, con una doppia diversificazione per quanto riguarda le motorizzazioni e occhi puntati sulla tecnologia.

«Sì, le motorizzazioni E-tech full hybrid 200 cavalli e plug-in hybrid da 300 cavalli, di cui abbiamo già aperto gli ordini e che arriverà quest'ultima all'inizio del prossimo anno, sono fonte di pura adrenalina e poi abbiamo a bordo un ricco contenuto tecnologico, a partire dal nostro sistema di infotainment OpenR Link assolutamente evoluto che integra il meglio dei tre mondi Google, Google Play, con oltre 50 app disponibili, Google Assistant e Google Maps».

Il tutto senza dimenticare un design accattivante

«Rafale propone anche il meraviglioso tetto Solarbay che si opacizza o si schiarisce per segmenti con un semplice comando vocale, una vera magia! Rafale è tutto questo, la portabandiera della Marca Renault».

In un momento del mercato non facile, quali sono le chiavi su cui puntate per far breccia sui clienti?

«Spesso gli acquisti vengono spinti dai nostri stati d'animo: la

bellezza, le storie, il rispetto degli altri e dell'ambiente. Con Rafale siamo in questo mondo, nell'industry degli stati d'animo, dove il prodotto è sempre più un mezzo. E Rafale è stato disegnato tenendo conto di tutto ciò».