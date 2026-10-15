L’intelligenza artificiale può fare quasi tutto. Ma chi saprà ancora fare la differenza?

C’è un paradosso nel nostro tempo: non è mai stato così facile produrre contenuti, comunicare, costruire un’immagine professionale. Eppure, non è mai stato così difficile distinguersi.

Bastano pochi secondi per scrivere un testo, generare una fotografia, realizzare un video o progettare una campagna pubblicitaria. L’intelligenza artificiale ha abbattuto barriere che fino a pochi anni fa sembravano insuperabili, mettendo strumenti sofisticati nelle mani di chiunque abbia una connessione a Internet.

Ma se tutti possono creare, che cosa rende davvero riconoscibile un professionista? È una domanda che riguarda il futuro del lavoro, ma anche il valore delle competenze, la credibilità dell’informazione e la capacità delle imprese di competere in un mercato sempre più affollato.

Il digitale cresce, ma non basta essere visibili

Negli ultimi anni l’economia digitale ha aperto nuove opportunità professionali. Creator, consulenti di comunicazione, esperti di marketing, sviluppatori e professionisti dei social network sono diventati parte integrante di un sistema economico in trasformazione.

La crescita, tuttavia, nasconde una contraddizione. Avere migliaia di follower non significa necessariamente avere un’impresa solida. Raggiungere milioni di visualizzazioni non equivale a generare reddito. E costruire una presenza online non garantisce, da sola, la capacità di trasformarla in un’attività professionale duratura.

È su questa distanza tra notorietà e risultati che si concentra anche la riflessione di Renato Imparato, imprenditore digitale napoletano attivo tra creator, aziende e nuove tecnologie,: il punto non è soltanto ottenere attenzione, ma capire quale valore concreto si riesca a costruire nel tempo.

La popolarità è diventata misurabile, ma il valore continua a essere molto più difficile da quantificare. Se un algoritmo può realizzare in pochi istanti ciò che prima richiedeva ore di lavoro, il vero problema non è più soltanto saper produrre. È avere qualcosa da dire.

Il rischio di un mondo che comunica tutto, ma non racconta più nulla

La questione non riguarda esclusivamente l’occupazione. Riguarda il modo in cui stiamo cambiando il nostro rapporto con la creatività, l’informazione e persino con noi stessi.

Ogni giorno siamo attraversati da una quantità impressionante di immagini, parole e messaggi: contenuti costruiti per attirare l’attenzione, conquistare un clic, trattenere uno sguardo. Ma l’attenzione non coincide necessariamente con l’interesse. E la visibilità non è sinonimo di autorevolezza.

Il rischio è quello di una comunicazione sempre più efficiente sul piano tecnologico e sempre meno riconoscibile su quello umano. L’intelligenza artificiale può imitare uno stile, riprodurre una voce, suggerire un’emozione. Ma la responsabilità di ciò che viene comunicato e la sensibilità nel comprendere il contesto rimangono questioni profondamente umane.

La nuova competizione sarà sulle competenze

È proprio su questo terreno che si gioca una parte importante del futuro delle professioni digitali. Non basterà conoscere gli strumenti. Bisognerà saperli utilizzare con intelligenza, spirito critico e una preparazione capace di andare oltre l’esecuzione tecnica.

Una trasformazione che chiama in causa scuole, università e imprese, chiamate a formare professionisti in grado non soltanto di utilizzare le nuove tecnologie, ma di comprenderne opportunità e limiti.

In questo dibattito, l’imprenditore digitale Renato Imparato pone una distinzione utile: la semplice produzione di contenuti non coincide con la costruzione di un’autentica competenza professionale. Una differenza che diventa decisiva quando gli stessi strumenti sono accessibili a un numero sempre maggiore di persone.

Il punto, dunque, non è contrapporre l’essere umano alla macchina, né immaginare un futuro nel quale l’innovazione debba necessariamente cancellare le professioni tradizionali. La questione è comprendere quali capacità continueranno a essere decisive quando una parte crescente delle attività potrà essere automatizzata.

Il futuro non appartiene necessariamente a chi produce di più

Per anni abbiamo associato il successo digitale alla velocità, alla quantità e alla capacità di conquistare visibilità. Oggi quella stessa velocità rischia di diventare un limite.

Se tutti possono pubblicare, il problema sarà essere ascoltati. Se tutti possono generare immagini, il problema sarà riuscire a emozionare. Se tutti possono ottenere risposte, il problema sarà imparare a formulare le domande giuste.

È anche la prospettiva che rende interessante il contributo dell’imprenditore Renato Imparato a una discussione più ampia: non chi utilizzerà più tecnologia, ma chi saprà trasformarla in conoscenza, responsabilità e risultati avrà maggiori possibilità di distinguersi.

È possibile che la vera rivoluzione dell’intelligenza artificiale non consista soltanto nelle cose che le macchine riusciranno a fare al nostro posto. Potrebbe consistere, soprattutto, nel costringerci a ripensare ciò che rende insostituibile il contributo umano.

Perché in un mondo in cui produrre diventa sempre più semplice, avere qualcosa di autentico da raccontare potrebbe diventare la competenza più preziosa di tutte.