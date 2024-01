Milano Home, premio Ki-Life per la sostenibilità alla cover di iPhone che si pianta e germoglia

È l’unica cover per iPhone al mondo che si può piantare dopo l’utilizzo a vincere la terza edizione di KI-LIFE Sustainable Award, il premio ideato e promosso da Kiki Lab, in collaborazione con Fiera Milano Home, giunto alla terza edizione e riservato alle aziende italiane e internazionali che hanno realizzato prodotti o progetti in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale. Sostenibilità che, è bene sottolineare, è uno dei quattro valori fondanti su cui è stata ideata e realizzata la nuova manifestazione internazionale dedicata al dell’ abitare, dell’home decor e della persona in corso a Fiera Milano Rho fino a domenica 14 gennaio.

Edizione di successo del premio che ha interessato i settori di arredamento, illuminazione, accessori per la tavola e la cucina, elettrodomestici e high tech, tessuti per la casa, profumi candele e saponi, prodotti per la pulizia del bagno e della casa, bambini, articoli da regalo, cerimonia, anniversari, outdoor, arredi e accessori per animali domestici, tecnologia per il rivenditore, packaging, nastri e carta, articoli promozionali, festività. L’area espositiva KI-LIFE Sustainable Award di Kiki Lab “your way of living” ospita nel padiglione Elements tutti i prodotti dei 42 progetti finalisti che sono stati valutati dalla giuria presieduta da Fabrizio Valente, fondatore e amministratore di Kiki Lab, con top manager di aziende retail - Green Pea, Brico io, La Feltrinelli, Risparmio Casa, Coin Casa - professionisti e esperti di retail e di innovazione nell’ambito della sostenibilità.

Vincitore assoluto è stato il progetto iGreen Cover, presentato da iGreen Gadgets, con questa motivazione: propone una soluzione smart allo smaltimento delle numerosissime cover per gli iPhone, che possono essere “piantate” a fine ‘vita’, trasformandosi in piacevoli piantine.

L’obietivo di iGreen Cover è quello di sensibilizzare consumatori e aziende sull’impatto ambientale derivante dalla produzione di cover in plastica, che produce ogni anno 20.000 tonnellate di materiale non recuperabile. Il materiale di iGreen Cover è frutto di due anni di ricerca e sviluppo. Il risultato ottenuto è unico per resistenza e flessibilità, ma soprattutto per la totale compostabilità una volta messo a terra e bagnato (certificazione “Compost Home” della Tuv Austria Cert). La cover, a base di amido di mais, presenta un cassettino interno per i semi. Una volta piantata nel terreno dà nutrimento ai semi, facilitandone la decomposizione e germogliando per dar vita a piante di basilico o fiori di margherita e non ti scordar di me. Il materiale di iGreen Cover è al 100% naturale e anche le polveri utilizzate per i colori, lo 0,2% del materiale, sono a base naturale.

Il Premio speciale della giuria è stato invece assegnato a Life in a bag per il progetto Grow Bottle con cui si recuperano le bottiglie di vino vuote dai ristoranti e caffè della piccola città portoghese di Vila Nova de Famalicão, trasformandole in vasi forniti di un kit di coltivazione di erbe aromatiche, con un grande cura per l’estetica dei dettagli e per la facilità di uso, attraverso un sistema auto-irrigante con regolazione automatica.

Queste le Menzioni speciali

BioBright - Progetto: Carbon-Cleansing Algae che valorizza le grandi proprietà delle alghe come depuratrici di carbonio, ideali da usare negli ambienti chiusi, con un prodotto accattivante anche per il design minimalista.

Ilsa - Progetto: Thalassios by Le Coq Porcelaine, una bellissima linea di piatti che sostiene il progetto ‘fishing for litter’ con cui la start-up Ogyre ripulisce l’Atlantico dalla plastica e la seleziona per facilitarne il riciclo.

Balma, Capoduri & C - Progetto: eCoccoina 685 che fa evolvere il prodotto "colla liquida" di un brand storico e iconico in modo sostenibile, sia per la sua composizione, sia per il packaging.

Coltellerie Berti di Tradizioni Associate - Progetto: I Cucinieri, una linea di coltelli, taglieri e ciotole che coniuga la qualità storica del brand con una scelta di sostenibilità declinata con coerenza in ognuno dei componenti e dei vari materiali dei prodotti e del packaging (acciaio, legno, plastica, carta).

Stasher - Progetto: Bags riutilizzabili, contenitori per cibi in silicone di alta qualità, riutilizzabili a lungo e di grande facilità e flessibilità di uso: nelle pentole per cotture ad acqua, ma anche in forno o nel microonde, con la possibilità di lavarle in lavastoviglie.

De Buyer - Progetto: Padelle in ferro B Element con cui l’azienda protegge il territorio francese del proprio sito produttivo attraverso iniziative che includono l’istallazione di una serie di alveari, utili per monitorare la qualità dell’ambiente e facilitarne la conservazione, oltre che a produrre la cera usata per il finissage delle padelle prodotte.

