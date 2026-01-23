Nuovo collegamento a Malpensa. Da Gallarate al T2 in solo 8 minuti

Un nuovo collegamento ferroviario per ridurre i tempi di arrivo all'aeroporto di Malpensa. Da Gallarate ci vorranno soltanto 8 minuti di treno per raggiungere il Terminal 2 e 15 minuti per il Terminal 1, a differenza della mezz'ora necessaria oggi.

La novità riguarda tutte le corse del Malpensa Express di Trenord in partenza da Stazione Centrale. Il collegamento ferroviario a doppio binario tra il T2 e la linea Rfi del Sempione - un'opera promossa e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm - ha una lunghezza di 4,6 chilometri di nuovo tracciato verso Gallarate. Un raccordo di 1,1 chilometri verso Casorate Sempione sarà realizzato in una seconda fase, con il progetto che, una volta ultimato, permetterà la chiusura dell'anello ferroviario intorno a Malpensa.

L'investimento che è stato importante e ha raggiunto i 264 milioni di euro, secondo il presidente di Fnm Andrea Gibelli oltre a ridurre i tempi di spostamento, consentirà anche all'aeroporto che nel 2025 ha superato i 30 milioni di passeggeri, di posizionarsi sempre di più come "un hub internazionale". Gibelli sottolinea anche che l'opera ha rispettato i tempi di realizzazione e questa non è cosa così frequente nel nostro Paese. "Era stato previsto che fosse inaugurata prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - ha detto Gibelli - e così è stato". Un traguardo che per l'amministratore delegato di Trenord Andrea Severini rappresenta "un altro passo verso il futuro della mobilità che è fatto della capacità di collegare sistemi diversi come l'aeroporto, la ferrovia e la città" in un percorso che conferma "l'intermodalità al centro del sistema di mobilità" della Lombardia". E che porterà, di riflesso, anche a "potenziare e migliorare i collegamenti internazionali" tramite l'aeroporto che si prepara a un flusso di visitatori nel periodo olimpico che, evidenzia l'amministratore delegato di Sea Armando Brunini, secondo le stime sarà simile a quello di un mese estivo come luglio.

Per l'assessore ai Trasporti della Regione Lombardia Franco Lucente, miglioreranno i collegamenti con la Svizzera, connettendo il T2 con Varese e il Canton Ticino in 15 minuti in meno rispetto a oggi. E anche con il Piemonte, avvicinando Malpensa e il Verbano e moltiplicando così "le relazioni verso Milano e i siti di Mind e della Fiera di Rho".