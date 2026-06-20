Occupazioni e clandestini. Loreto terra di nessuno

Ci vorranno una decina di giorni per pulire e sanificare tutto. Siamo al mezzanino della linea rossa di Loreto, nell'ingresso da via Costa dove i locali rimasti vuoti sono stati occupati da tre senza fissa dimora che da oltre un mese hanno occupato gli ex negozi abusivamente. Dentro i locali vuoti all'altezza dei tornelli per intenderci, vuoti in parte perché sfitti, in parte perché sgomberati un anno fa circa dal momento che sarebbero dovuti partire i lavori per il restyling del piazzale. Tre persone sono riuscite a entrare dalla "botola" in mezzo alle aiuole al centro della piazza, che hanno forzato. Da lì passano tutte le sere per scendere nei locali della metropolitana e bivaccano. Con il risultato di avere creato una situazione di degrado assoluto che ogni giorno passeggeri, pendolari, residenti, chiunque italiano o turista si trovi a prendere la metropolitana rossa, incontra. Un odore soffocante e disgustoso che scende fino allo stomaco, così scene raccapriccianti che strozzano la gola anche sulle scale di ingresso. I passeggeri si imbattono ogni mattina in escrementi, vomito e biancheria lorda. Tanto, appunto, che ci vorranno una decina di giorni, fanno sapere dall'assessorato alla Mobilità del Comune che ha preso in gestione la pratica con Amsa, per bonificare e riportare a uno stato igienico a norma i locali e quindi il mezzanino della stazione. Dopodiché verrà messa in sicurezza la "botola" che è stata sfondata. Per i residenti del quartiere e gli habitués di M1, però il calvario è durato oltre un mese: le prime segnalazioni fatte al personale di Atm ben consapevole del problema, il rimpallo di responsabilità tra il Comune e l'azienda dei trasporti per capire di chi fosse la competenza, la polizia chiamata per accesso abusivo e l'evidente presenza di occupanti in modo illegale. Non solo, sono stati segnalati anche molti venditori abusivi con i loro banchetti costruiti su scatole di cartone che vendono oggetti di vario tipo.

Il consigliere comunale Marco Cagnolati (FdI) ha presentato il 12 giugno un'interrogazione per chiedere conto della situazione, ma non ha ancora ricevuto risposta. "A fronte delle segnalazioni ricevute da residenti e utenti in merito al grave stato di degrado della stazioni di Loreto nel lato di via Costa, dove transitano per altro migliaia di persone al giorno", oltre alla descrizione della situazione si legge che sarebbero state "segnalate persone che trarrebbero profitto dall'occupazione abusiva dei locali".

Nel frattempo l'assessorato alla Mobilita del Comune ha preso in carico la situazione, organizzato un sopralluogo con Amsa per la "bonifica" dei locali e con i vigili per lo sgombero delle persone - avvenuto giovedì - e di tutto quello che hanno accumulato in questo periodo. Tra una decina di gironi la situazione dovrebbe tornare alla normalità con buona pace dei milanesi.