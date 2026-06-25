Ora in Rai senza Sciarelli parte il toto "Chi l'ha visto?"

Ventidue anni sono tanti alla guida di un programma di cronaca nera in cui anche il più scafato e cinico giornalista alla fine sentirebbe il peso degli orrori del mondo e non ne reggerebbe più il carico emotivo. Questo è quello che accade a Federica Sciarelli che vuole lasciare la conduzione di Chi l'ha visto?, la trasmissione che guida dal 2004. Non è la prima volta che la giornalista manifesta la sua stanchezza e il desiderio di passare il testimone, ma stavolta pare che la decisione sia presa. Questo non significa che la Sciarelli se ne vada dalla Rai, ma che si sta discutendo sul suo futuro professionale, anche in vista della scadenza del contratto biennale (non è dipendente dell'azienda di Stato) a luglio. "Rai e Federica Sciarelli - recita una nota dell'azienda - stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni".

Insomma, se decide di continuare con Chi l'ha visto? l'azienda è più felice, altrimenti per lei ci saranno altri programmi.

Al suo posto, in caso confermasse la decisione, circolano molti nomi, da Eleonora Daniele a Pino Rinaldi (grande esperto nerista che conduce Ignoto X su la7 e già inviato e conduttore di Chi l'ha visto?) a Luisella Costamagna. Anche Massimo Giletti a Francesca Fagnani, che hanno però trasmissioni cucite su di loro.

In ogni caso, i vertici Rai si trovano a gestire per i prossimi palinsesti autunnali il cambio di due caselle molto importanti ed entrambe legate alle trasmissioni più delicate e tra le più seguite dal pubblico: i casi di omicidio e di cronaca nera. Con l'uscita di Milo Infante traslocato a Mediaset (che con questa mossa ha rafforzato di gran lunga il settore), Ore 14 e Chi l'ha visto? sono da ripensare. Al posto di Infante andrà Salvo Sottile, giornalista con tanti anni di cronaca sulle spalle, ma bisognerà vedere come saprà inserirsi in un programma basato sull'empatia tra il conduttore, il pubblico e gli opinionisti in studio.

Stesso discorso vale per Federica Sciarelli, che non solo in vent'anni ha cambiato profondamente la trasmissione portandola da segnalazione delle persone scomparse all'approfondimento dei grandi casi irrisolti della cronaca giudiziaria, ma ha anche instaurato un rapporto diretto con i familiari delle persone coinvolte e con lo zoccolo duro del suo pubblico. Con rispetto ma anche con fermezza ha saputo muoversi tra metodo giornalistico e compassione, senza trasformare il dramma in spettacolo. In Chi l'ha visto? le persone disperate trovano ascolto e pure, in qualche modo, conforto.

Sotto la sua conduzione, il programma, nata nel 1989 sulla terza rete allora diretta da Angelo Guglielmi, ha contribuito a riattivare l'attenzione su vicende archiviate o rimaste prive di risposte, come il delitto di Simonetta Cesaroni, il massacro del Circeo, la scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, il caso del mostro di Firenze, l'omicidio di Ilaria Alpi oppure i casi di Yara Gambirasio, Melania Rea, Elisa Claps, Lilian Resinovich, Pierina Paganelli e tanti altri. Tra i momenti più drammatici il 6 ottobre 2010, quando la madre di Sarah Scazzi apprese in diretta della confessione dello zio.

Insomma, come tutte le estati, sono momenti di confusione per le televisioni, di passaggi e di cambi.