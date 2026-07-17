Ora Zio Paperone parla anche nel dialetto di Pasolini

Quatto quatto, senza troppi clamori, Topolino è oggi in edicola con un nuovo omaggio agli idiomi d'Italia. Il numero 3686 presenta la storia di apertura Zio Paperone e la giornata piena tradotta in potentino, perugino, campobassano e friulano. Chissà cosa ne direbbe Pier Paolo Pasolini, che compose i suoi primi versi in furlan!

Dunque, quattro diverse edizioni per una sola rivista, vendute esclusivamente nelle rispettive regioni di riferimento, a cui viene affiancata una quinta in italiano. I collezionisti si tranquillizzino: possono trovare tutte le versioni in fumetteria, online oppure su richiesta al proprio edicolante. Nel nostro asfittico panorama editoriale è un'iniziativa unica, tesa a valorizzare lo straordinario patrimonio linguistico e culturale italiano grazie alla collaborazione con un team di accademici coordinati dal professor Riccardo Regis, ordinario di Linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino. Se pensiamo che per lungo tempo si è cercato di tener lontani i ragazzi dal dialetto, si capisce bene la portata di questa scelta da parte di una testata così amata e diffusa come Topolino.

Quella di oggi è la quarta volta che la rivista a fumetti propone una storia in vernacolo. L'esordio risale alla Giornata del dialetto nel gennaio 2025. Allora per tradurre Zio Paperone e il PDP 6000 furono scelti quattro dialetti capaci di coprire tutte le zone del Paese: milanese, napoletano, catanese e fiorentino. L'intento del direttore Alex Bertani era quello di ricordare ai più giovani la ricchezza delle parlate locali. Il progetto, col tempo, avrebbe interessato ogni regione italiana. Contro ogni aspettativa, le quattro tirature andarono subito esaurite, tanto che in poche ore le copie in dialetto del numero 3608 comparvero su Ebay a prezzi esorbitanti.

Il bis si ebbe poco dopo, in aprile, con il numero 3619, la cui storia iniziale Topolino e il ponte sull'oceano venne proposta in barese, torinese, romanesco e veneziano. Nel gennaio 2026, per la Giornata del dialetto, toccò a Paperino lucidatore a domicilio (Topolino 3660) di apparire in genovese, bolognese, catanzarese e francoprovenzale valdostano.