Versatile e trendy chic, il gilet sartoriale smanicato sta bene a tutte: ecco come indossarlo

Il gilet sartoriale smanicato con bottoni frontali è la nuova tendenza per la primavera estate 2026.

Dal carattere minimal e ricco di personalità questo capo diventa il protagonista indiscusso degli outfit da sfoggiare da mattina a sera. E’ considerato il nuovo top ed è molto amato da chi predilige il layering. Per la stagione più calda è rivisitato in chiave moderna e acquisisce un tocco di sensualità grazie ai modelli aderenti che si indossano con disinvoltura.

Il dettaglio dei bottoni fa acquisire carattere a questo capo che si può indossare anche senza essere abbottonato soprattutto quando lo si indossa con sotto camicie e t-shirt. È in grado di trasformare un outfit casual in qualcosa di più sofisticato e persino elegante.

È il capo perfetto per la città e per il tempo libero. Consente di creare diversi abbinamenti che permettono di renderlo versatile e chic al tempo stesso. Abbiamo selezionato quattro outfit per abbinare con stile questo capo che non può assolutamente mancare nel proprio guardaroba.

Con i pantaloni sartoriali

Perfetto abbinamento per un look da sfoggiare in ufficio o nelle occasioni formali. Il pantalone sartoriale scende morbido lungo la silhouette e dona un tocco di eleganza che risalta efficacemente il carattere sofisticato di questo capo. Sotto al gilet immancabile una camicia bianca o tinta unita. Da scegliere un gilet dalle nuance più rilassate en pendant col pantalone. Ai piedi immancabili mocassini o Mary Jane con tacco alto.

Con la gonna midi in pelle

Per questo look il consiglio è quello di indossare il gilet smanicato senza sotto niente come appunto se fosse un top. Un outfit sensuale e grintoso che non passa assolutamente inosservato e da abbinare ad un blazer. Per aggiungere un tocco grintoso ai piedi immancabili stivaletti stile biker.

Con la gonna lunga in denim

Ispirato all’urban style sotto al gilet si può optare per una t- shirt con stampa o a righe. Un look casual e sbarazzino che si può sfoggiare con disinvoltura da mattina a sera. Il denim consigliato per la gonna è quello chiaro. Ai piedi immancabili sneakers alte che quest’anno tornano protagoniste.

Con i jeans a zampa

Questo look è un vero e proprio revival anni Settanta ed è molto amato dalle estimatrici dello street style.