Sandali, i modelli imperdibili a 50 anni e come abbinarli

Tra le tendenze moda dell’estate 2025 regnano sovrani i sandali, che sono stati i protagonisti indiscussi delle passerelle anche con le temperature più basse.

È una scarpa iconica che svela i piedi completamente o in parte. Svelano i pedi (o almeno una parte). Sono una calzatura essenziale per le giornate torride. Le varietà di quest’anno sono in grado di soddisfare le esigenze di tutti, da quelle di comodità a quelle di stile.

Sono versatili e si abbinano facilmente agli outfit freschi e leggeri. Possono essere indossati con facilità da mattina a sera. In base al modello si arricchiscono di dettagli che non passano inosservati. Scopriamo insieme i modelli di tendenza per le donne over 50 a come abbinarli efficacemente per un’estate di stile.

Con lacci in stile gladiator

Molto amati di questo modello sono proprio i gladiator che si ispirano all’Antica Roma. Sono caratterizzati da fasce e cinghie che si intrecciano intorno alla caviglia o lungo le gambe. Generalmente sono rasoterra, ultra flat e proprio per questo possono essere indossati da mattina a sera in maniera confortevole. Consigliata è la versione color cuoio che si abbina a minigonne in denim, bermuda a vita alta, vestitini a stampa floreale per un look boho- chic che richiama gli Anni Settanta.

Sandali mules, vero passepartout estivo

Confortevoli e versatili. Si possono scegliere col tacco basso o con quello alto. Sono un must have per questa stagione perché sono un passepartout per qualsiasi outfit, da quello casual a quello più elegante e sofisticato. Le fashioniste amano quelli in stampa animalier da sfoggiare con un abitino midi nero e un accessorio che riprende la stessa stampa come una borsetta o una cintura.

Snake per un tocco di eleganza

Contraddistinti da una forma sinuosa che richiama inevitabilmente il serpente. Sono muniti di un bracciale semi rigido che risale lungo la caviglia e la gamba. Dal tacco medio o alto, in versione gioiello o di raso sono adatti per un’occasione speciale indossati con longuette, abiti midi e tute eleganti.

Infradito in pieno revival Anni Novanta

Tanto amato negli anni Novanta questo modello si arricchisce di dettagli come il tacco alto o il tessuto in stoffa, raso o borchie per un eccezionale street style. Molto amati dalle fashioniste sono gli urban chic con tacco che dona a questo modello un tocco di stile e sensualità. Slanciano la figura e si sposano a pieno con abiti midi, gonne lunghe e pantaloni sartoriali da sfoggiare sia nei contesti formali che nel tempo libero.

In corda per un comfort ineguagliabile

Hanno un’anima sportiva e casual. Si contraddistinguono per la leggerezza e la versatilità. La loro comodità li rende la scarpa ideale per viaggiare e passeggiare. Li chiamano anche “rope sandals” per la loro origine che è connessa con il mondo dell’escursionismo e del trekking.

Hanno la suola piatta in gomma o microfibra e la tomaia intrecciata con corde robuste, spesso arricchite da nodi decorativi o dettagli tecnici come moschettoni e fibbie. Da abbinare con abiti lunghi a stampa floreale o etnica, gonnelloni in lino, ma anche bermuda a vita alta e shorts in denim.