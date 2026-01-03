Capelli, la frangia a 60 anni ringiovanisce e dona dinamicità: 5 motivi per sceglierla

Scegliere la frangia è il modo migliore per valorizzare il proprio look e il taglio di capelli, anche a 60 anni. Una scelta di stile che permette di ringiovanire il viso, mascherando imperfezioni e rughe. I tagli attuali spingono verso scelte stilistiche più morbide, leggere e in grado di incorniciare il volto con grazie. Lontani dalla tipologia di frangia che andava di moda fino a qualche decennio fa, dalla linea dritta, decisa e netta fino alle sopracciglia, dalla struttura spessa e anche gonfia.

Oggi la frangia è un dettaglio che dona eleganza e valorizza le linee del viso, che alleggerisce l'hairstyle, in grado di adattarsi a quasi ogni lunghezza e taglio di capelli. E che può rendere il look più dinamico e sbarazzino, oppure chic ed elegante. Per una scelta perfetta è necessario conoscere quali modelli di frangia sono più attuali e a quale forma di viso dona di più.

Frangia, i modelli più in voga

La frangia non passa mai di moda, ma riesce a rinnovarsi decade dopo decade ritagliandosi sempre un posto di riguardo nel campo dell'hairstyle. Una scelta stilistica, spesso radicale, che può impattare sul risultato finale cambiando l'aspetto del volto e lo stile del proprio look. Può ingentilire il viso oppure donare grinta e decisione, anche a 60 anni. È molto versatile, si adatta a quasi ogni stile ed è facile da modellare e portare, perché dona un tocco di freschezza in più. Per una scelta accurata è importante chiedere supporto al parrucchiere di fiducia, che potrà suggerire la tipologia più adatta tra quelli in voga al momento, perfetta per ringiovanire il volto.

Dopo i modelli del passato, troppo spessi, rigidi e pesanti, la frangia è riuscita a trasformarsi in un elemento stilistico in grado di personalizzare anche l'outfit. Tra quelle più gettonate, e perfette per gli over 60, spiccano:

frangia a tendina , alla Brigitte Bardot dallo stile morbido, leggero, aperta al centro e in grado di rendere più sbarazzino il look e incorniciare il viso con delicatezza;

, alla Brigitte Bardot dallo stile morbido, leggero, aperta al centro e in grado di rendere più sbarazzino il look e incorniciare il viso con delicatezza; bottleneck bangs , frangia curvata che ricorda il collo di una bottiglia un po' sfilata, più corta nella parte superiore e che degrada verso le ciocche più lunghe offrendo morbidezza;

, frangia curvata che ricorda il collo di una bottiglia un po' sfilata, più corta nella parte superiore e che degrada verso le ciocche più lunghe offrendo morbidezza; blunt bang , con taglio dritto sulla fronte, non è sfilettata, ma offre un look deciso;

, con taglio dritto sulla fronte, non è sfilettata, ma offre un look deciso; frangia laterale , con lunghezza variabile fino agli occhi o alla fronte, offre un tono chic;

, con lunghezza variabile fino agli occhi o alla fronte, offre un tono chic; frangia ondulata , l'ideale per i capelli ricci perché si adegua al movimento a onde senza la fatica di disciplinarla con l'asciugacapelli;

, l'ideale per i capelli ricci perché si adegua al movimento a onde senza la fatica di disciplinarla con l'asciugacapelli; leggera e sfilata e spettinata , per uno stile meno geometrico ma più leggero e fresco;

, per uno stile meno geometrico ma più leggero e fresco; vintage, un po' arrotondata e leggermente corta.

Frangia, 5 motivi per sceglierla

Sempre di grande tendenza e attuale, la frangia è la scelta giusta per rinnovare il look e ringiovanire lo stile. Basta individuare il modello più adatto per il proprio viso, ecco 5 motivi per scegliere la frangia:

mimetizza le rughe, in particolare quelle della fronte e degli occhi garantendo un effetto anti-age e minimizzando le linee sottili del viso; dona armonia al viso, incorniciandolo con leggerezza, smussando le piccole imperfezioni e catalizzando l'attenzione sullo sguardo e sugli zigomi; dinamicità e look moderno, lo stile risulta più attuale, inoltre rende la chioma più voluminosa riducendo visivamente la perdita di densità della capigliatura; adattabilità, la frangia è perfetta sia per i tagli lunghi che per quelli medio corti; personalizzabile, si può modificare in base al proprio stile divenendo moderna, sbarazzina, dinamica ma anche elegante, sofisticata e glamour.

Frangia e forma del viso, a quale dona di più

La frangia si adatta a ogni tipologia di viso, ma è importante scegliere quella più adatta ai propri lineamenti. Ad esempio un viso ovale può abbinarsi perfettamente con ogni tipologia di frangia, per un viso squadrato è meglio optare per una frangia dalle linee morbide in grado di smussare gli angoli. Come ad esempio una frangia lunga aperta al centro oppure una sfilata con ciuffi morbidi. Un viso allungato si abbina perfettamente con una frangia piena, necessaria per bilanciare le forme. Invece per un viso a cuore è fondamentale scegliere una tipologia di frangia che possa creare equilibrio, come quella a tendina, oppure aperta con ciuffi laterali lunghi. Se il viso risulta molto tondo è meglio evitare una frangia troppo corta, perché potrebbe accentuare il tutto. Meglio optare per una linea più asimmetrica e laterale oppure scalata, per verticalizzare il viso rendendolo più affusolato.

Per quanto riguarda il taglio di capelli la frangia si allinea perfettamente con

ogni tipologia di lunghezza, ma con iè meglio optare per una linea laterale, lunga e sfilata. Così da alleggerire il tutto evitando linee troppo dure che potrebbero invecchiarlo.