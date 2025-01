La colazione per fare il pieno di energie: cosa mangiare

Ascolta ora 00:00 00:00

Optare al mattino per una colazione a base di proteine è una scelta salutare che aiuta a saziarsi efficacemente e a soffrire di meno di cali glicemici durante il corso della giornata.

Erroneamente molti pensano che mangiare cibi zuccherati appena svegli aiuti a sentirsi energici. In realtà il nostro organismo al risveglio necessita di una buona dose di proteine combinata con carboidrati, grassi e fibre.

Ciò è di fondamentale importanza per fare il pieno di energie che permettono di essere concentrati e più performanti, più a lungo durante l’esecuzione delle attività contemplate nelle proprie giornate. Le proteine sono da preferire agli zuccheri perché saziano di più e hanno un effetto durevole. Ciò significa che a metà mattinata non avvertiremo la sensazione di avere fame o di subire un calo di energia come succede quando al mattino mangiamo troppi cibi a base di grassi e zuccheri.

Una colazione a base di proteine inoltre attiva efficacemente il metabolismo e aiuta a perdere peso. Scopriamo insieme quali sono i cibi che non possono mancare per preparare una colazione proteica gustosa e salutare:

- uova: portano una buona dose di ferro, fosforo, calcio. Possono essere preparate al mattino, strapazzate o sotto forma di omelette o di frittata. Apportano tanta energia e abbinate alle verdure costituiscono un alimento completo per cominciare la giornata;

- frutta secca: mandorle, nocciole, pistacchi, anacardi sono ricchi di sali minerali come magnesio, calcio, fosforo, potassio e grassi buoni come i famigerati Omega 3. Quest’ultimi sono alleati della salute del cuore. Ideale anche come spuntino;

- yogurt greco: arricchito di fermenti lattici è un toccasana per l’attività intestinale. Ad esso si possono aggiungere frutta secca o cereali che vengono assorbiti più lentamente grazie alle proteine dello yogurt;

- salumi magri: in primis tacchino, bresaola e prosciutto crudo possono essere mangiati due volte alla settimana con del pane integrale;

- salmone affumicato: ad alto contenuto proteico e fonte di Omega 3 può essere gustato su una fetta di pane accompagnato da formaggio spalmabile. Un’alternativa sono le arringhe così come li scelgono gli svedesi;

- smoothie: è un vero e proprio frullato nel quale si possono combinare diversi ingredienti come yogurt, latte, frutta dando vita ad una colazione salutare e completa;

- quinoa: fonte inestimabile di proteine. Con essa si può preparare un porridge speciale. Basta cuocerla con del latte e aggiungere ad essa miele, cannella o frutta;

- burro di arachidi: spalmato sul pane integrale tostato diventa una colazione gustosa

e nutriente al tempo stesso grazie all’apporto di fibre, proteine e grassi buoni;

- avena: cereale ricco di proteine e fibre che può essere gustato con latte e una manciata di frutta secca o frutti rossi.