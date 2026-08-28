Giacche autunnali, 5 modelli imperdibili

In vista della stagione autunnale, con lo scendere graduale delle temperature, un capospalla che non può assolutamente mancare nel guardaroba è la giacca.

Ci accompagna nelle mattine quando si va al lavoro e la sera quando la temperatura non è più adatta per starsene in giro solo con la t-shirt o la camicia. Questo capospalla è molto amato dalle estimatrici dello street style perché risulta versatile e può assumere diverse declinazioni consentendo molteplici outfit creativi.

Nell’autunno 2026 torna protagonista e si sposa alla perfezione con diversi tessuti e nuance in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di stile. L’ispirazione è quella degli anni Ottanta e Novanta, due decenni che ci hanno lasciato tanti modelli di giacca, tutti da sperimentare e rivisitare.

Vi segnaliamo cinque modelli che vi conquisteranno letteralmente e che non potranno assolutamente mancare nel guardaroba nei prossimi mesi.

Di pelle

Un evergreen che torna di tendenza anche quest’anno. La troviamo in diverse declinazioni, da quella modello blazer a quella chiodo di ispirazione anni Ottanta. Perfetta per look grintosi che trasudano personalità. Dal nero al bordeaux, al cuoio, testa di moro: numerose sono le nuance da sperimentare. Si abbina alla perfezione con jeans skinny e gonne mini.

Scamosciata

Dalla consistenza morbida e suadente la giacca scamosciata sarà una delle tendenze più cool della stagione autunnale. Amata perché scalda con delicatezza nelle prime giornate più rigide. Perfetta da abbinare a gonne in jeans o con un abito a fantasia per un tocco boho chic che non passa assolutamente inosservato e che dona un tocco di originalità agli outfit da sfoggiare da mattina a sera.

A quadri

Quest’anno torna l’iconico blazer di ispirazione brit che dona un tocco di eleganza e ricercatezza all’outfit. Spazia dai toni classici beige, marrone, grigio, rosso, verde. Perfetti anche i quadretti piccolissimi. È da tempo l’emblema sartoriale britannico e si abbina alla perfezione con pantaloni sartoriali, pantaloni neri o gonne in pelle.

Sporty di lana

Piace soprattutto a chi ama mixare gli stili in modo eclettico. Consente di dar vita a look minimali senza rinunciare allo stile. Il suo tessuto trasmette un senso di calore impareggiabile nelle giornate più uggiose o rigide. Si abbina perfettamente ai jeans baggy ma anche sopra ad un abito.

Piumino 100 grammi

Un vero e proprio passe-partout nelle mezze stagioni. Ci accompagna fedele nelle giornate di pioggia proteggendoci efficacemente. Si può mettere in valigia o in borsa occupando poco spazio. Sempre pronto per le emergenze, aiuta a creare un look stratificato. Numerose sono le variazioni da scegliere: da quello con zip o bottoni pressati, a quello con o senza collo, a manica lunga o a tre quarti. Si può indossare anche sopra il tailleur per andare in ufficio.