Sandali con zeppa, come abbinare la tendenza dell’estate 2026

I sandali con la zeppa sono ritornati popolari in questa estate afosa grazie alle estimatrici dello street style

Sono presenti ovunque e sono stati rivisitati in chiave minimalista per conquistare tutte e per diventare protagonisti indiscussi di innumerevoli outfit da sfoggiare da mattina a sera. Si sono arricchiti di dettagli in pelle, pizzo o trasparenti e suole in legno. Consentono abbinamenti di stile che non passano assolutamente inosservati.

Donano un tocco di eleganza e sofisticatezza anche ai look casual o formali da sfoggiare in ufficio. Oppure donano un tocco boho chic e romantico nelle occasioni speciali. Sono stati rilanciati da celebrità come Sienna Miller e Iris Law che sui loro social li hanno resi popolari e una tendenza imperdibile.

Sono il pezzo forte dell’outfit. Per un periodo i sandali infradito ultra flat rimarranno relegate nel guardaroba per poter valorizzare questa scarpa che vi riserverà tante sorprese che vi conquisterà letteralmente

Vi suggeriamo quattro abbinamenti di stile, preziosi e facili da copiare che vi faranno amare questa scarpa, il vero must have del vostro guardaroba e da portare con sé anche in vacanza.

Con i jeans skinny e la t- shirt con stampa

Questo modello di jeans slancia efficacemente la silhouette valorizzando le gambe. Aderisce alle gambe come una seconda pelle Un outfit cozy- chic che si arricchisce di una t- shirt con stampa che ridisegna un outfit minimale ma che lascia il segno perché dona grinta. Dedicato a donne che amano osare a ogni età.

Con i bermuda e il gilet dal taglio sartoriale

Un abbinamento fresco e ultra moderno che trasuda classe. I bermuda sono un capo comfy che però grazie ai sandali con zeppa non perde il suo tocco femminile e sofisticato. Abbinato al gilet dal taglio sartoriale è il look perfetto anche per l’ufficio nelle giornate più afose.

Con i pantaloni Capri e una canotta monocromatica

Un abbinamento in pieno revival anni Novanta. Ideale per le nostalgiche di quegli anni e per donne disinvolte. Il pantalone Capri tornato in auge quest’estate è amato perché slancia la figura grazie al suo peculiare taglio sulla gamba. Perfetto l’abbinamento con una canotta aderente di un colore acceso che sprigiona energia valorizzando la tintarella.

Con un abito mini a fantasia

Look dal carattere romantico e seducente. Il mini abito arriva appena sopra al ginocchio. Per quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra le fantasie da scegliere. Si passa dall’animalier alla stampa floreale in vero revival anni Settanta per uno stile boho-chic che lascia il segno.