Sciarpe, foulard e pashmina: lo stile perfetto per le over 60

Con l’arrivo dell’inverno, sciarpe, foulard e pashmina diventano quasi d’obbligo. Proteggono dal freddo, in particolare nelle zone del collo, della gola e del petto. A ogni nuova stagione autunno-inverno si sente naturalmente il bisogno di arricchire il proprio guardaroba con alcuni nuovi accessori: non se ne hanno mai abbastanza, anche perché bisogna trovare l'abbinamento giusto a ogni outfit. Per le donne over 60, come a ogni età, non sempre è facile orientarsi tra le proposte della moda, tanto più se ci si sente più in linea con uno stile attento alle novità ma senza tralasciare i classici intramontabili.

Sciarpe

Le proposte di tendenza nell’ambito delle sciarpe sono orientate verso capi molto colorati, spesso con fantasie tartan stravaganti. Al bando quindi i classici con incroci di bianco, rosso e blu: vengono ricercate nuove combinazioni cromatiche come senape, arancione e verde mela.

Come sempre, uno dei tessuti più amati quando si parla di sciarpe è la lana, ma anche la flanella morbida e calda rappresenta una delle soluzioni più percorse dagli stilisti. Che però negli ultimi anni si sono sbizzarriti, in particolare orientandosi verso il teddy o i tessuti in maglia che diano l’idea del fatto a mano.

Foulard

Una grande domanda da porsi prima di un’eventuale scelta è: come indossare il foulard? C’è chi lo arrotola e lo indossa anche in casa per riscaldare collo e petto, lasciati scoperti da una maglia liseuse, ma ci sono persone che pensano che questo sia per lo più un accessorio da passeggiate all’aperto. In questo caso, lo si può indossare sulla testa, ma solo se si fa una gita su una macchina scoperta, oppure come ornamento sulle spalle del proprio soprabito. Quest’ultimo outfit è particolarmente indicato anche su cappotti e giacche casual, ad esempio per fare una passeggiata in campagna, esattamente come avviene nella Royal Family, dalla Regina Elisabetta a Kate Middleton.

Tra le tendenze moda dei foulard si registrano molte fantasie particolari. Alcune di esse sono quasi pop e raccontano una storia, ma gli stilisti si sono concentrati anche su grandi classici come tartan, animalier e fantasie floreali. Molto in voga anche i foulard che replicano quadri famosi, da Monet a Klimt.

Pashmina

Le pashmina sono sciarpe particolari, che si ispirano a quelle indossate nella zona dell’Himalaya. Sono morbide e avvolgenti e possono essere legate intorno al collo in molti modi, senza dimenticare che alla bisogna possono risultare utili per proteggere il capo da un’improvvisa scrosciata di pioggia o qualche fiocco di neve.

I classici delle pashmina sono solitamente monocromatici oppure a righe o quadrat,i con una texture solitamente a motivi floreali. Le riproposizioni occidentali sono meno ortodosse e più creative, anche se puntano comunque alle fantasie di fiori e ai tessuti cangianti. Non manca qualche proposta stravagante come il pizzo, in particolare nero.