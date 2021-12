Disabili picchiati e torturati, blitz a Palermo: orrore nella "residenza lager"

Una realtà choc che è stata definita " un vero e proprio lager ", che vede protagonista una casa di cura della provincia di Palermo. Motivo per cui sono scattate ben 35 misure cautelari ed è stato disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di 6,7 milioni euro. Nello specifico 10 persone sono finite in carcere, 7 sono state poste agli arresti domiciliari, 5 all'obbligo di dimora nel comune di residenza e 13 destinatarie della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali per un anno.

Nella residenza lager i disabili sarebbero stati picchiati, segregati e rinchiusi per ore nella cosiddetta "stanza relax" - ovvero un locale vuoto e privo di servizi igienici - in cui sarebbero rimasti senza acqua e cibo. I reati contestati a vario titolo sono pesantissimi: tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture.

Ma a finire sotto la lente di ingrandimento non sono solo i maltrattamenti riservati agli ospiti della struttura: stando a quanto emerge dall'operazione "Relax" dei finanzieri del Comando provinciale di Palermo, i fondi pubblici sarebbero stati utilizzati per comprare auto, gioielli e viaggi.

La casa di cura "lager"

Antonio Quintavalle Cecere, comandante provinciale della guardia di finanza di Palermo, ha sottolineato come la Onlus abbia sottoposto " a trattamenti disumani " diversi pazienti con gravi disabilità fisiche e psichiche piuttosto che fornire loro servizi di riabilitazione. I finanzieri del capoluogo siciliano hanno liberato " da un vero e proprio lager " gli ospiti, che ora sono stati affidati dall'Autorità giudiziaria di Termini Imerese a una struttura idonea.

Nell'ordinanza il gip di Termini Imerese scrive che gli ospiti della casa di cura " sono sottoposti a un regime di vita che non è eccessivo definire contrario al principio di umanità ": le vittime ogni giorno avrebbero scontato la "pena" della loro disabilità " con il loro essere sottoposti a torture sistematiche che aggravano la loro condizione mentale e ne devastano il corpo ".

Il colonnello Gianluca Angelini ha parlato di un " campionario aberrante di crudeltà e nefandezze disumane ". Si tratta di comportamenti già di per sé estremamente gravi, ma che risultano essere ancora più intollerabili " poiché commessi a danno di soggetti psicologicamente e fisicamente fragili e indifesi ". A inquietare è la sensazione che fosse uno scenario di illegalità diffusa: " Tutte le figure professionali della struttura erano coinvolte o comunque consapevoli delle condotte delittuose ai danni dei pazienti ".

I fondi pubblici

Le indagini del Nucleo di polizia economica finanziaria di Palermo - Gruppo Tutela spesa pubblica hanno consentito di scoprire come l'amministratore e i soci dell'associazione negli ultimi 5 anni avrebbero ottenuto 6,2 milioni di euro. In che modo? Grazie all'accreditamento con la Regione siciliana e il successivo convenzionamento con l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme gialle, una parte di quei fondi (oltre 470mila euro) sarebbe stata utilizzata per fini privati: liquidazione di compensi non dovuti, acquisto di auto, di prodotti enogastronomici e articoli di gioielleria e da regalo, pagamento di viaggi e soggiorni in strutture ricettive. Magari si poteva destinare quei soldi ai fabbisogni dei pazienti o reinvestirli nell'adeguamento della sede che viene definita " caratterizzata da gravissime carenze ".

Come detto in precedenza, vengono contestati anche episodi di corruzione di un funzionario dell'Asp di Palermo e il reato di frode nelle pubbliche forniture essendo state fornite " prestazioni sanitarie in favore dei pazienti ben lontane dagli standard qualitativi previsti ". Il funzionario dell’Azienda sanitaria di Palermo avrebbe " asservito stabilmente la propria funzione agli interessi economici dell'associazione ", ottenendo come contropartita l'assunzione di figlio e nuora.

Le intercettazioni

A far clamore sono anche le intercettazioni choc, da cui emerge come i pazienti venivano anche offesi: " Frocio "; " Devi buttare il veleno dal cuore ". Alcune operatrici del centro commentavano così l'orrore: " È un manicomio, un lager nazista ". Un'altra donna descriveva così la realtà: " Tu ce l'hai presente un manicomio? Uguale, identico, ci manca solo, gli ho detto che li legano ai letti e poi siamo a posto, siamo pronti per la D'Urso ".

" Io ne ho certezza al 99% gli alzano le mani ai ragazzi, fin quando non ci sono le telecamere sta cosa… noi non ce la togliamo e vedi che è un reato penale ", diceva una donna al telefono. Si parla anche di ragazzi " vestiti come gli zingari, visto che non li lavavano, visto che il mangiare faceva schifo, visto che la struttura non era pulita ".