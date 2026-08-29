Di Battista, la politica si stringe attorno all’ex parlamentare del M5s

Nel momento della difficoltà personale, la politica si fa da parte e prevale l’umanità: non può essere diversamente. Alessandro Di Battista è stato ricoverato a Cuba per un malore mentre produceva un reportage per il Fatto Quotidiano e si trova ora in gravi condizioni. La Farnesina, come ha riferito il ministro Antonio Tajani, si sta occupando del caso ed è in contatto dalla notte scorsa con l’Ambasciata d’Italia a Cuba, e da tutta la politica stanno arrivando messaggi di vicinanza per l’ex parlamentare del M5s. “La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”, si legge in una nota del partito.

“Forza Ale”, ha scritto il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “un pensiero pieno di affetto e un grandissimo in bocca al lupo a Alessandro Di Battista, con l’augurio che possa superare presto un momento così difficile. In queste ore di apprensione, un abbraccio forte e sincero alla sua famiglia”, è il commento del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “Sono certo che Alessandro Di Battista guarirà. Prego per lui. È giovane e saprà riprendersi. Tutti noi gli siamo vicini con affetto. Lo aspettiamo presto, a criticarci, ad attaccarci. Lo faccia per altri cento anni”, ha dichiarato il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Alessandro è una persona piena di vita, energia e passione. Fa impressione pensare a come, all’improvviso, tutto possa complicarsi. Faccio il tifo per Alessandro e gli mando un grande abbraccio, con la speranza che da Cuba possano arrivare presto notizie positive. Forza Alessandro”, è il messaggio del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. “Esprimo a nome mio personale e di tutta Forza Italia la più sentita e piena vicinanza ad Alessandro Di Battista e ai suoi cari per questa drammatica situazione che speriamo si possa superare nel migliore dei modi. Forza Alessandro”, sono le parole di Raffaele Nevi, vice capogruppo alla Camera e portavoce di Forza Italia. “Pur avendo posizioni politiche spesso distanti e due visioni del mondo diverse, l’ho sempre considerato uno dei pochi con la schiena dritta: coerente e fedele alle proprie idee, senza compromessi. A lui e ai suoi familiari va la mia più sincera vicinanza, con l’augurio che possa superare presto questo momento difficile. Forza Alessandro”, così in una nota il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario Lega Umbria. “Vicinanza ad Alessandro Di Battista e alla sua famiglia in queste ore difficili, con l’augurio di una pronta guarigione. Forza Alessandro Di Battista”, è la nota della Lega. “A lui va tutta la mia vicinanza, insieme a un abbraccio affettuoso ai suoi familiari. Forza Alessandro, ti aspettiamo presto”, si legge nella nota di Angelo Bonelli.

“I migliori auguri di pronta guarigione per Alessandro Di Battista. Daje tutta. Ti vogliamo in forze per combattere le tue idee”, ha scritto il senatore Pd Filippo Sensi. “Ci possono separare le idee rispetto alla sua attività politica e giornalistica, ma non la solidarietà umana per la sua persona. A lui, alla sua famiglia, alla sua comunità politica di riferimento, gli auguri di una pronta guarigione. Forza Alessandro”, è il commento di Marco Lombardo, senatore di Azione. “Forza Alessandro, non mollare”, è il messaggio di Chiara Appendino, deputata del M5s ed ex sindaco di Torino. “Forza Alessandro! Tutti con te”, ha scritto in una storia social Luigi Di Maio.