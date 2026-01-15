Da grillini a cimici

Di per sé non c'è molto di cui stupirsi: in Parlamento abbiamo visto deputati (e deputate) che dormono, che guardano partite di calcio sul tablet, che cercano casa per le vacanze su Internet, che chattano con l'amante, che si fanno le unghie e spesso i fatti propri.

Ma tra tanti comportamenti disonorevoli ci ha incuriosito l'altro giorno quello di un onorevole dei Cinque stelle, può succedere... il quale, durante l'intervento alla Camera del leader del Movimento Giuseppe Conte sulla liberazione degli italiani in Venezuela, riprendeva il discorso del capo indossando un paio di occhiali «intelligenti» - forse l'unica cosa del deputato da cui peraltro s'intravedeva un led lampeggiante sulla montatura. E per quanto il Parlamento approvi le leggi ma non per questo poi le rispetti, le registrazioni personali sono vietatissime dal regolamento dell'Aula.

L'aspetto più tragico che stupido della faccenda è che il deputato la Maria Rosaria Boccia dei grillini - è stato smascherato da un video pubblicato sulla pagina ufficiale dello stesso Conte...

Ah. L'onorevole spione è membro della Vigilanza Rai, avvocato d'ufficio di Sigfrido Ranucci e già finito al centro di insinuazioni su presunte registrazioni.

Diciamo «il nostro agente alla Camera» dei grillini. Che così passarono da «Uno vale uno» a 007. Grilli e cimici.

Prima o poi doveva succedere. Se cerchi così tanto la trasparenza, alla fine devi usare le telecamere nascoste.