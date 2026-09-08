I centristi per Conte si scoprono manettari: chiesta la testa di un amministratore per una sanatoria

I “centristi per Conte” sono manettari. Succede ad Agrigento, dove il presidente nazionale di Progetto Civico Italia ha chiesto le dimissioni di un assessore soltanto perchè indagato. Ismaele La Vardera, ex Iena, lanciatissimo candidato governatore della Sicilia, ha estromesso Giovanni Crosta, amministratore agrigentino “reo” di aver ereditato un’abitazione su cui pende una richiesta di sanatoria. Insomma, un centrismo atipico, per usare un eufemismo, a cui basta una situazione irrisolta (e sanabile) per gridare allo scandalo e procedere con il redde rationem.

Tra coloro che sono intervenuti anche Francesco Bonifazi, deputato d’Italia viva. " ‘Questo spiega perché Casa Riformista non può stare con il movimento di Alessandro Onorato: noi siamo garantisti e difendiamo gli amministratori. Non ci si dimette per un avviso di garanzia’’, ha fatto presente. Solo qualche giorno fa, Giuseppe Conte si è collegato con la convention siciliana di Progetto Civico Italia, sostenendo la necessità di escludere Matteo Renzi e Italia viva dalla coalizione di centrosinistra. Onorato ha un ruolo in questa storia: è il cavallo di Troia di Goffredo Bettini, un mezzo utilizzato per ridimensionare la candidatura di Elly Schlein alle primarie di centrosinistra. Progetto Civico Italia, per ammissione dello stesso La Vardera, si è già detto pronto a sostenere il leader grillino nella competizione che sancirà la scelta del candidato premier del “campo largo”.

Ma la cultura politica dei “centristi per Conte” ha poco di liberale. Può bastare una sanatoria pendente su un’abitazione ereditata per tagliare fuori un amministratore? Il sindaco, Michele Sodano, che peraltro è di centrosinistra, ha sottolineato come a Crosta non siano contestati reati. Non è un dettaglio. Ma al piccolo esercito siculo di Onorato, con tutta evidenza, non interessa.