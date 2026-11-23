Si accende con uno scontro sui parenti delle vittime e sulle Regioni escluse dalle audizioni l’intervento di Giuseppe Conte in commissione Covid. “Abbiamo letto alcune delle migliaia di messaggi scritti da tantissimi italiani durante la pandemia. Hanno tutti una cosa in comune: chi li ha scritti ha perso un familiare, un parente, una persona cara. E fa le stesse domande che noi poniamo in Commissione dal primo giorno. Perché non eravamo preparati? Perché si è dovuto scegliere chi salvare e chi no? Perché il piano pandemico non era aggiornato? Qualcuno ha lucrato su quanto è successo?”, la domanda del capogruppo Fdi alla Camera Galeazzo Bignami, che ha contestato all’ex premier la definizione di “plotone d’esecuzione” rivolta all’organismo parlamentare. “C’è stata una grancassa preparata mediaticamente. Avete parlato di ‘sistema Conte’, avete parlato di tangenti. Cos’è questo? Vi volete assumere la responsabilità?”, è la replica di Conte, che accusa Fdi di “nascondersi dietro le vittime del Covid dopo la gazzarra indegna e diffamatoria che avete fatto”. “Io non mi nascondo, non sarei stato di destra a Bologna”, ha replicato Bignami, che ha contestato a Conte “scelte sciagurate” l’ok alla partita Atalanta-Valencia che secondo il leader M5s non poteva essere bloccata perché non avevamo conoscenza di casi in Italia a quella data.

Insomma, altro che “prontissimi”, come aveva detto Conte in tv da Lilli Gruber - il video è stato mandato in onda tra le proteste dell’opposizione - al quale lo stesso Conte ha replicato tirando in ballo Giorgia Meloni e un suo messaggio rassicurante dello stesso periodo.

“Non ho mandato gli italiani a morire, non ripeta più quella formula per cui io ho rassicurato la popolazione per mandare gli italiani a morire - sottolinea ancora Conte - è una speculazione usare un tono retorico per far credere che quella rassicurazione voleva proprio mandare gli italiani a morire”, ha sottolineato l’ex premier. “Il primo caso registrato in Italia risale al 20 febbraio, un giorno dopo la partita Atalanta - Valencia. Quindi al momento in cui c’è quella partita non c’è ancora il primo caso in Italia. Oggi col senno di poi si può ipotizzare che quel virus già ci fosse. Potremmo col senno di poi dire che forse il contagio nella bergamasca, che non era ancora emerso, forse ci fosse già. Ma come farlo con le informazioni che allora disponevamo?”.

Sì ma il primo caso a Codogno venne scoperto “violando i protocolli del governo”, ricorda ancora Bignami.

“Sui rapporti tra me e Di Donna Fdi rinunci all’immunità parlamentare”. “No è un diritto disponibile, siamo pronti a dimetterci subito se si dimette anche Lei e ci vediamo in tribunale. “È una buffonata”, e la seduta si interrompe. Sugli affari in pandemia che hanno coinvolto l’ex collega di studio di Giuseppe Conte Luca Di Donna, intercettato mentre assieme al mentore dell’ex premier Guido Alpa si dice disponibile ad aiutare Conte a rilanciare il nuovo M5s che farà fuori Beppe Grillo, l’ex premier nega che lo stesso legale abbia speso il suo nome mentre faceva affari sulle forniture in pandemia.

“I giornali di Angelucci hanno dedicato centinaia e centinaia di articoli con titoli come ‘il sistema Conte’ o ‘il socio di Conte’. Non ho più incontrato l’avvocato Di Donna da quando sono diventato presidente del Consiglio e non sono mai venuto a sapere della sua attività professionale. Il sottoscritto non c’entra assolutamente nulla con la congruità delle parcelle. Ma che rilievo politico e istituzionale può avere questo aspetto? Non ho querelato l’avvocato Luca Di Donna nonostante decine di articoli dei giornali di Angelucci, non mi risulta che il docente della Sapienza abbia fatto il mio nome a sproposito. Non c’è nessuna evidenza probatoria. Voglio solidarizzare con l’avvocato Nicoletta Spaziani (collaboratrice di Di Donna che prese 93mila euro per due giorni di lavoro come consulenza per un affare con il commissario all’Emergenza Covid, ndr) , maltrattata da questa commissione, che l’ha chiarito, spazzando via le diffamazioni di Fratelli d’Italia che si nascondono dietro l’immunità parlamentare”.

“Mi dimetto io subito se si dimette anche lei”, replica subito Bignami. Scoppia la gazzarra, con il presidente della commissione Marco Lisei che replica “non si può revocare l’immunità parlamentare”. Bignami insiste, “mi dimetto io se si dimette anche lei, anche subito, andiamo!”, con Conte che replica “è una buffonata” e Lisei è costretto a chiudere la seduta.