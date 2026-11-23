Tensioni nella notte a Torino, nel quartiere Vanchiglia, dove alcune centinaia di manifestanti, dopo i festeggiamenti per i 30 anni del centro sociale Askatasuna, sgomberato il 18 dicembre 2025, si sono avvicinate in corteo all'edificio di corso Regina Margherita 47, presidiato dalle forze dell'ordine, intorno a mezzanotte e mezza. I manifestanti hanno esploso fuochi d'artificio e lanciato bottiglie contro la polizia, che ha risposto utilizzando gli idranti e con un fitto lancio di lacrimogeni. ANSA/TINO ROMANO

«Di questo passo, tra poco proporranno di rinchiudere gli studenti negli stadi». Angelo Bonelli evoca il Cile di Pinochet e spara a zero su Fratelli d’Italia che, attraverso un emendamento proposto dal deputato Alessandro Urzì che vuole dotare la polizia di marcatori colorati per individuare gli autori delle violenze di piazza. «È roba da squallido regime», attacca il portavoce di Europa Verde, convinto che «si vogliono marchiare le persone che scendono in piazza come si marchia il bestiame» e che «finiranno marchiati studenti, lavoratori, pensionati, chiunque si trovi lì».

Bonelli non ha dubbi sul fatto che si tratti di «uno strumento di intimidazione, pensato per far passare a tutti la voglia di protestare». E aggiunge: «Sembra che a qualcuno in Fratelli d’Italia piaccia il Cile di Pinochet». In realtà, la proposta di Urzì partirebbe nel 2027 in via sperimentale con l’obiettivo di agevolare l’identificazione dei violenti anche al termine dell’evento o nei giorni successivi. Non si tratta di spray urticanti o di idranti, ma di dispositivi che rilasciano sostanze coloranti che perdurano nel tempo anche per diversi giorni. Un supporto da usare durante le manifestazioni pubbliche «in presenza si legge nel testo dell’emendamento - di concrete condotte violente o di gravi disordini, esclusivamente nei confronti di soggetti rispetto ai quali sussistano elementi oggettivi e documentabili di coinvolgimento nelle predette condotte, nel rispetto dei princìpi di necessità, proporzionalità, adeguatezza e tutela dell’incolumità delle persone». Tutto questo importa poco ad Avs che ha già espresso la sua sentenza. «Vogliono marcare i manifestanti come si marcano le pecore», dichiara il deputato torinese Marco Grimaldi, vicino ad Askatasuna. «Se proprio vogliono usare la vernice, la usino per ridipingere le scuole che cadono a pezzi. Per i ragazzi, giù le mani. Mi auguro, come sta succedendo in tutto il mondo, che siano i più giovani a mandare a casa questa destra antisociale», conclude il deputato di Avs che accusa il governo di «derive autoritarie».

Pronta la replica di Urzì secondo cui «la coppia verde/rossa Angelo Bonelli e Marco Grimaldi è afflitta da un’inguaribile allergia alla legalità» e che «come degli orologi svizzeri intervengono stracciandosi le vesti per prendere le parti di chi viola la legge». Urzì, sentito telefonicamente dal Giornale, chiarisce che si tratta di «uno strumento in più per colpire selettivamente i violenti e gli agitatori delle piazze garantendo alla giustizia soggetti che altrimenti oggi godono della più totale impunità» perché «si fanno scudo della massa, entrano nelle manifestazioni per coprirsi le spalle, si mischiano a tanti altri e si muovono in branco». Secondo il deputato meloniano, dunque, i marcatori «possono essere anche invisibili e individuabili attraverso specifiche attrezzature sugli abiti e sulla pelle, garantendo l’incolumità dei soggetti colpiti» così da offrire «un sistema di intervento fuori da un contesto pericoloso per le forze dell’ordine».