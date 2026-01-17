"The Passenger". Viaggio al termine dell'Artico

Un viaggio nel grande Nord. È quello che fa fare The Passenger ai suoi lettori nel suo ultimo volume appena uscito. Il libro/magazine di Iperborea in questo caso è dedicato all'Artico e azzecca l'area geografica in pieno, visto tutte le tensioni che si stanno scatenando attorno alla Groenlandia. Ecco allora che la raccolta di interventi di Artico si avventura come un rompighiaccio all'interno del nuovo nodo gordiano, lasciato allo scoperto dal disgelo, degli equilibri internazionali.

Illuminante il reportage di Rana Foroohar Per rompere il ghiaccio. La giornalista statunitense si è imbarcata su una delle poche navi della guardia costiera a stelle e strisce in grado di fendere la banchisa polare. Gli Usa in quel settore sono in grande ritardo, dispongono di due navi contro le decine di navi di ricerca oceanografica messe in campo dai cinesi e dai russi. Il ritardo scientifico può tradursi nella mancata capacità di localizzare giacimenti sottomarini. Il tutto mentre lo scioglimento dei ghiacci polari rende sempre più importanti le potenziali rotte commerciali che passano da Nord e potrebbero accorciare di tantissimo i percorsi mondiali delle merci che contano.

Ma lo scioglimento ha molteplici effetti. Basta leggere il pezzo Il grande disgelo del giornalista economico Joshua Yaffa che racconta del permafrost e del suo destino. Il Paese che detiene la maggior parte di questo terreno eternamente gelato è la Russia. Non consente di scavare pozzi, costruirvi fondamenta normali significa veder crollare i palazzi. Negli anni Cinquanta, idea di un ingegnere prigioniero di un gulag, invento delle palafitte di cemento armato per sopraelevare gli edifici e renderli più stabili. Ma oggi lo scioglimento fa crollare un numero enorme di palazzi: un'edilizia da reinventare...

C'è poi Orizzonte nord di Marzio G. Mian che mette proprio a tema tutte le prospettive economiche (e le tensioni annesse) prodotte dalla deglaciazione.

Perfetto per capire l'attuale corsa alle risorse che si spera non finisca in modo armato.

Ma sono solo esempi in questo numero di The Passenger ci sono anche: orsi polari, città minerarie, inverni groenlandesi dove il tempo sembra non finire... Insomma un gigantesco iceberg di informazioni.