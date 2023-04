"Abbiamo ritrovato la sintonia". Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, prof a confronto

Ormai è una consuetudine vedere i protagonisti del serale di Amici, ospiti a Verissimo, il salotto di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Nella giornata di ieri, domenica 2 aprile, ad essere intervistati sono stati Emanuel Lo e Lorella Cuccarini; i due professori del talent più longevo e amato d’Italia, capitani peraltro della stessa squadra, hanno parlato del programma e delle sfide affrontate durante questi mesi. Inoltre, non è mancato uno spazio dedicato anche alla vita privata del coreografo Emanuel e della showgirl Lorella.

Il rapporto tra Emanuel e Lorella

I coach Cuccarino e Lo, rispettivamente di canto e di ballo, hanno già lavorato insieme in passato e, ad Amici, hanno ricostruito il loro legame artistico, ritrovando la sintonia che li ha sempre tenuti uniti.

Emanuel, veste i panni di professore all’interno della scuola per la prima volta, infatti, parecchie volte nel corso degli anni è stato invitato nel programma per giudicare le sfide, ma mai ha ricoperto il ruolo di professore all’interno del talent. A questo proposito, il coreografo ha raccontato alla Toffanin: "Quella di Amici è una famiglia meravigliosa, partendo da Maria. Con Lorella abbiamo lavorato in passato, è stata una scoperta. Abbiamo ritrovato la sintonia del passato, ma c'è anche diversità tra noi"- poi Emanuel ha aggiunto - "Mi sento spesso l’alunno che copia la più brava della classe".

Lorella che, invece, già da tre anni ricopre il ruolo di insegnante all’interno della scuola (nel primo anno di ballo e negli ultimi due di canto), ha spiegato i punti in comune che ha con Emanuel: "Ci assomigliamo nel modo di affrontare questa avventura, abbiamo un rapporto rigido con i nostri ragazzi ma protettivo". Ovviamente, a questo proposito, non poteva mancare il riferimento alla rivalità con i team avversari all’interno di Amici, in particolar modo, quello formato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Non dimenticheremo che nella scuola, infatti, sono frequenti le discussioni con la squadra Zerbi-Celentano, sia durante il Serale che per i guanti di sfida. "Non sono facili, ma sono bravissimi. Quando sono in coppia amplificano il loro stato di irritazione, sono un duo esplosivo", ha spiegato Emanuel.

Emanuel Lo e l’amore per Giorgia

Nel corso dell’intervista la Cuccarini ha parlato del suo matrimonio di oltre trent’anni con il marito Silvio Testi, mentre Emanuel ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con la compagna, la cantante Giorgia. Emanuel e Giorgia sono legati da 20 anni e hanno anche avuto un figlio, Samuel di 13 anni.

Proprio qualche settimana fa, la cantante reduce dal Festival di Sanremo, ospite a Verissimo, aveva parlato degli inizi della relazione con il compagno. In quell’occasione Giorgia, aveva raccontato di aver avuto timore all’inizio, data la differenza di età (i due si passano otto anni), che la portava a pensare che prima o poi Emanuel si sarebbe stancato di lei. Invece, a quanto pare, la loro storia procede davvero a gonfie vele. "Ci siamo conosciuti lavorando, inizialmente abbiamo fatto due video, poi ci chiamarono per la tournée e lì ci innamorammo", ha detto Emanuel alla Toffanin.

Poi, il coreografo scherzando con Silvia Toffanin, ha rivelato che, contrariamene a quanto si pensi, nella quotidianità non sente cantare spesso la sua compagna: “Quando ci siamo innamorati pensavo che l'avrei sentita cantare. La frase che mi dicono è ‘Pensa Emanuel Lo che sentirà Giorgia cantare in casa', in realtà non mi canta. Non ha fatto una nota per me”.